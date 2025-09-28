El CD Benavente gana y se coloca segundo

El Benavente se llevó una victoria de los Anexos a la Laguna con dos penaltis transformados por Javi Turiel que coloca al equipo segundo. La primera parte empezó con dominio local. Llevó la iniciativa en todo momento. En cambio, el Benavente salió con un bloque bajo y esperando salir al contraataque. Las indicaciones de su entrenador eran muy claras. Habían planteado un encuentro muy serio. La clave era ser muy fuertes defensivamente. Las ocasiones serían únicamente de Laguna.

La primera oportunidad la tuvo Reinoso, pero su disparo se marchó desviado. Sin embargo, la ocasión más destacada llegaría en el minuto 30´. Fue un penalti a favor de l Laguna, y el encargado de tirarlo fue Lucas pero Bruno no permitiría que anotase gol, realizando una buena intervención. Esta acción se celebró como un gol para el cuadro visitante.

El dominio local era muy notable y el Benavente estaba cerrado atrás, buscando los contraataques, pero sin éxito. Por contra, el Laguna tuvo diferentes acercamientos, mediante saques de esquina.

La segunda parte empezó con el mismo panoram, con el Benavente atrás. Sin embargo, en uno de los contraataques que busca el conjunto visitante, encontró premio. Javi consiguió un penalti a favor de los visitantes. Carre cometió un gran error y realizó penalti sobre Javi Turiel y él mismo se encargó de conseguir el 0-1.

Con este resultado, el cuadro local aún se centró más en el ataque. Con mucho más ímpetu que en el primer acto. A pesar de estar más cerca el empate a uno que el 0-2, llegó otro penalti a favor del Benavente. Este segundo, se lo hicieron otra vez a Javi, pero en caso, lo cometió Durán. El mismo Javi consiguió transformarlo y poner el 0-2 en el electrónico. En los minutos finales, el Benavente supo controlar el encuentro y certificar una gran victoria para sus intereses.