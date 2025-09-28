Carlos Sáez y Guerrero ganan la codiciada MillaZa de Toro

Carlos Sáez Sadornil y Esther Guerrero fueron los grandes vencedores de la MillaZa celebrada en Toro este sábado, cumpliendo con un papel de favoritos que compartían con varios rivales de primera línea nacional e internacional. El mediofondista y subcampeón de España en los 1.500 metros este verano llegaba a la villa toresana dispuesto a triunfar, y lo logró con un tiempo de 4:23, aunque para ello tuvo que superar a rivales de altísimo nivel e internacionales como es el caso de Abderrahman El Khayami, que cruzó la meta dos segundos después. El trío vencedor en la prueba Élite masculino lo completó Ronaldo Olivo Mercedes que también optó a la victoria hasta el final.

A la izquierda, Esther Guerrero y Marta Serrano llegan a meta. A la derecha, El Khayami. | CEDIDAS

Por lo que se refiere a las féminas, Esther Guerrero y Marta Serrano se repartieron el oro y la plata en una ajustadísima carreracon la que hicieron disfrutar a los aficionados que se dieron cita en esta carrera para animar a los participantes. María Viciosa Villa cerró el podio, ofreciendo también un gran espectáculo. Las carreras "reina" cerraron una jornada que arrancó antes con carreras para los más pequeños que vibraron, una vez más, con el deporte del atletismo.

En cuanto al resto de categorías, el Máster femenino estuvo liderado por Carolina Capdevilla, Noelia Martín y Elena Calvete (Vino de Toro), mientras que la categoría popular fue para la zamorana Nerea Miguel, seguida de Nina Prieto y Alba Antón (Atletismo Zamora). En masculino, Antonio Perea, Rodrigo González y Raúl Blanco subieron el podio en Máster, mientras que Raúl González, Bartolomé Cardona y Yahya Laarich dominaron la prueba popular.

Al término de las carreras se celebró la entrega de trofeos, con presencia de autoridades locales y provinciales, como el presidente de las Diputación que tras acudir a la manifestación en Madrid se desplazó hasta Toro.

La cita fue todo un éxito que asegura su futuro.

Clasificaciones ÉLITE FEMENINA 1.- Esther Guerrero 2.- Marta Serrano 3.- María Viciosa ÉLITE MASCULINO 1.- Carlos Sáez 2.- Abderrahman El Khayami 3.- Ronaldo Olivo Popular Femenino 1- Nerea Miguel 2.- Nina Prieto 3.- Alba Antón Máster Femenino 1.- Carolina Capdevila 2.- Noelia Martín 3.- Elena Calvete Popular Masculino 1.- Antonio Perea 2.- Rodrigo González 3.- Raúl Blanco Máster Masculino 1.-Raúl González 2.- Bartolomé Cardona 3.- Yahya Laarich