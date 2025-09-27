Waterpolo Zamora y Azavi unen fuerzas en gran espectáculo en "Los Pelambres"

El Club Waterpolo Zamora ejerció este sábado como anfitrión en la piscina municipal "Los Pelambres" del II Memorial "Ciudad de Zamora", un torneo de carácter mixto en el que unió fuerzas con Azavi (Asociación Zamora contra la Violencia) para dar visibilidad tanto a la disciplina acuática como a la importante labor de la asociación. Un objetivo que cumplió con creces, añadiendo además a dicho propósito un gran espectáculo que hizo las delicias de los aficionados en los partidos disputados ante CW Valladolid, CW Poseidón y CW As Mariñas.

La jornada, con más de ocho horas de waterpolo,concluyó con los conjuntos el equipo vallisoletano masculino y el gallego femenino alzándose campeones del torneo a tenor de los siguientes resultados:

TORNEO MASCULINO:

CW Zamora-CW Valladolid 4-17

CW Valladolid - CW Poseidón 10-8

TORNEO FEMENINO:

CW As Marilñas-CW Poseidón 16-10

CW Poseidón - CW Zamora 15-6