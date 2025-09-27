Waterpolo
Waterpolo Zamora y Azavi unen fuerzas en gran espectáculo en "Los Pelambres"
CW Valladolid y CW As Mariñas se imponen en el "II Memorial Ciudad de Zamora"
C. J. T.
El Club Waterpolo Zamora ejerció este sábado como anfitrión en la piscina municipal "Los Pelambres" del II Memorial "Ciudad de Zamora", un torneo de carácter mixto en el que unió fuerzas con Azavi (Asociación Zamora contra la Violencia) para dar visibilidad tanto a la disciplina acuática como a la importante labor de la asociación. Un objetivo que cumplió con creces, añadiendo además a dicho propósito un gran espectáculo que hizo las delicias de los aficionados en los partidos disputados ante CW Valladolid, CW Poseidón y CW As Mariñas.
La jornada, con más de ocho horas de waterpolo,concluyó con los conjuntos el equipo vallisoletano masculino y el gallego femenino alzándose campeones del torneo a tenor de los siguientes resultados:
TORNEO MASCULINO:
CW Zamora-CW Valladolid 4-17
CW Valladolid - CW Poseidón 10-8
TORNEO FEMENINO:
CW As Marilñas-CW Poseidón 16-10
CW Poseidón - CW Zamora 15-6
- Raphael suspende su concierto de hoy en Zamora por motivos médicos: la fiesta de Caja Rural continúa con dos grandes actuaciones
- Estos son los camareros más majos de toda Zamora, según nuestros lectores
- Dos años sin señal móvil en un pueblo de Zamora: 'Te dan ganas de dejarlo todo
- Nueva persona desaparecida de una residencia de mayores de Zamora
- Estos son los seis premiados por Caja Rural de Zamora: merecido reconocimiento
- Autobuses gratuitos para los conciertos de Caja Rural en Zamora: horarios y recogida
- Muere un joven de 20 años atropellado por un tractor en Muriel (Valladolid)
- Comienza la temporada de monterías y ganchos con novedades: las capturas tendrán que ser notificadas a través de una web