Vuelve el espectáculo a la pista con el Caja Rural CB Zamora en Primera FEB

Han pasado ya varios meses desde que el Caja Rural CB Zamora cerraba, con la permanencia lograda, su primera temporada en Primera FEB. Atrás quedaba jornadas de verdadero espectáculo en la antesala de la ACB que ahora volverá a repetirse en el Ángel Nieto y es que, aunque la afición pudo reencontrarse con los suyos en pretemporada, nunca es lo mismo porque, ahora sí, se levanta el telón de la Liga. Para este curso 25-26, en el CBZ se ha diseñado un vestuario en el que repiten hombres como Jacob Round, Jonas Paukštė, Omar Lo o Naspler, además de lograr el regreso de Josep Peris, otro de los artífices del ascenso. Asimismo, se podrá disfrutar también del carisma y calidad de nuevos jugadores que llegan dispuestos a convertirse en ídolos de la hinchada azul. Es el caso de Ty, Colby, Stymir, Zegeren, Álvaro Martínez y Kristensen, que inician este curso dispuestos a escribir un nuevo capítulo en la historia de la entidad.

El primer envite de este nuevo ciclo será lejos de casa. La expedición zamorana visita esta tarde (19.00 horas) al Grupo Alega Cantabria, un plantel que lleva varias temporadas asentado en la categoría y busca dar un paso adelante consolidándose entre los clubes fuertes de la competición.

Plantilla CB Zamora / J. L. F.

En este sentido, el rival del CBZ pretende arrancar con ventaja ante su afición, pese a que no ha tenido un inicio sencillo con cuatro derrotas en los cuatro partidos de pretemporada. Así, los pupilos de Saulo Hernández visitarán a un conjunto en el que repiten hombres como Reggie Johnson Jr., Germán Martínez o Garmine Kande, a los que se suman refuerzos como el exterior Jassel Pérez, el pívot Jiahao Yu o Bautista Lugarini. Llega también para aportar experiencia al equipo cántabro Javaughn Powell "JP", jugador del CB Zamora las dos pasadas temporadas con el que se producirá un emotivo reencuentro. Todo bajo la dirección de Lolo Encinas, técnico con amplia trayectoria en las ligas FEB. Con este guion la apuesta es clara: un Alega Cantabria competitivo y con mucho físico al que los zamoranos tratarán de detener.

Todos disponibles para cambiar la historia

Para este choque, y a falta de un último fichaje, el staff técnico cuenta con todos sus efectivos, incluido un Toni Naspler que acaba de llegar y no podrá mostrar su mejor versión pero que puede que tenga algún minuto en pista. Con estas premisas, el cuadro de la capital del Duero, afronta el choque dispuesto a abrir el capítulo de victorias y romper el historial que comparte con el Alega Cantabria, y es que los zamoranos nunca han conseguido imponerse a su rival de esta tarde. Los dos clubes comenzaron a coincidir en el curso 18-19 en LEB Plata, donde compartieron cuatro temporadas hasta llegar a Primera FEB y en ninguno de los diez encuentros ha conseguido ganar el Caja Rural.

El reto, por tanto, está claro, y desde el cuadro zamorano tratarán de imponer un estilo de juego rápido y dinámico que quieren que sea su seña de identidad durante los próximos meses sin dar un partido por perdido en ningún momento. El balón ya está en el aire y lo que toca es disfrutar porque el espectáculo vuelve a la pista.