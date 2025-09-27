Vega da el primer punto al Moraleja CF ante el Sariegos

El Moraleja CF pudo este sábado estrenar su casillero de puntos en este curso deportivo. Los de Tierra del Vino firmaron las tablas en un nuevo encuentro de la Regional de Aficionados y lo hicieron en casa ante los suyos. Coincidiendo con la fiesta de la Vendimia en la localidad, el Moraleja recibía al Sariegos de Bernesga que llegaba al José Ramos como líder. Fueron los visitantes los primeros en acertar con un gol que metió una presión extra a los locales que pisaron el acelerador hasta que Sergio Vega puso el 1-1.

Ficha Moraleja CF: Jesús, Luis Manuel (Javier, min. 46), Iván, Ethan, Alejandro, Sergio (Erick, min. 70), David (Sergio Vega, min. 46), Héctor (Asier, min. 75), Sergio, Juan Esteban y Daniel. Sariegos del Bernesga: Mario, David, José, Hamza, Alejandro, Ramón (Mario, min. 65), Fernando (David, min. 75), Diego (Hamza, min. 58), Ramón, Mario y Diego Álvarez. Árbitro: Ramos Pérez. Amarilla para Héctor, Daniel, Javier, Ethan y roja a Alberto Hernández. También amonestaron a los visitantes Alejandro, Diego, José y David. Goles: 0-1 min. 27 Ramón; 1-1 min. 77 Sergio Vega. Incidencias: Municipal José Ramos.