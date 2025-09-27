Fútbol | Regional de Aficionados
Vega da el primer punto al Moraleja CF ante el Sariegos
Los de Tierras del Vino concluyeron 1-1
El Moraleja CF pudo este sábado estrenar su casillero de puntos en este curso deportivo. Los de Tierra del Vino firmaron las tablas en un nuevo encuentro de la Regional de Aficionados y lo hicieron en casa ante los suyos. Coincidiendo con la fiesta de la Vendimia en la localidad, el Moraleja recibía al Sariegos de Bernesga que llegaba al José Ramos como líder. Fueron los visitantes los primeros en acertar con un gol que metió una presión extra a los locales que pisaron el acelerador hasta que Sergio Vega puso el 1-1.
Ficha
Moraleja CF: Jesús, Luis Manuel (Javier, min. 46), Iván, Ethan, Alejandro, Sergio (Erick, min. 70), David (Sergio Vega, min. 46), Héctor (Asier, min. 75), Sergio, Juan Esteban y Daniel.
Sariegos del Bernesga: Mario, David, José, Hamza, Alejandro, Ramón (Mario, min. 65), Fernando (David, min. 75), Diego (Hamza, min. 58), Ramón, Mario y Diego Álvarez.
Árbitro: Ramos Pérez. Amarilla para Héctor, Daniel, Javier, Ethan y roja a Alberto Hernández. También amonestaron a los visitantes Alejandro, Diego, José y David.
Goles: 0-1 min. 27 Ramón; 1-1 min. 77 Sergio Vega.
Incidencias: Municipal José Ramos.
- Raphael suspende su concierto de hoy en Zamora por motivos médicos: la fiesta de Caja Rural continúa con dos grandes actuaciones
- Estos son los camareros más majos de toda Zamora, según nuestros lectores
- Dos años sin señal móvil en un pueblo de Zamora: 'Te dan ganas de dejarlo todo
- Nueva persona desaparecida de una residencia de mayores de Zamora
- Estos son los seis premiados por Caja Rural de Zamora: merecido reconocimiento
- Autobuses gratuitos para los conciertos de Caja Rural en Zamora: horarios y recogida
- Muere un joven de 20 años atropellado por un tractor en Muriel (Valladolid)
- Comienza la temporada de monterías y ganchos con novedades: las capturas tendrán que ser notificadas a través de una web