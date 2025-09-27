Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | Regional de Aficionados

Vega da el primer punto al Moraleja CF ante el Sariegos

Los de Tierras del Vino concluyeron 1-1

Moraleja - Sariegos

Moraleja - Sariegos / Moraleja CF

Paz Fernández

Paz Fernández

Zamora

El Moraleja CF pudo este sábado estrenar su casillero de puntos en este curso deportivo. Los de Tierra del Vino firmaron las tablas en un nuevo encuentro de la Regional de Aficionados y lo hicieron en casa ante los suyos. Coincidiendo con la fiesta de la Vendimia en la localidad, el Moraleja recibía al Sariegos de Bernesga que llegaba al José Ramos como líder. Fueron los visitantes los primeros en acertar con un gol que metió una presión extra a los locales que pisaron el acelerador hasta que Sergio Vega puso el 1-1.

Ficha

Moraleja CF: Jesús, Luis Manuel (Javier, min. 46), Iván, Ethan, Alejandro, Sergio (Erick, min. 70), David (Sergio Vega, min. 46), Héctor (Asier, min. 75), Sergio, Juan Esteban y Daniel.

Sariegos del Bernesga: Mario, David, José, Hamza, Alejandro, Ramón (Mario, min. 65), Fernando (David, min. 75), Diego (Hamza, min. 58), Ramón, Mario y Diego Álvarez.

Árbitro: Ramos Pérez. Amarilla para Héctor, Daniel, Javier, Ethan y roja a Alberto Hernández. También amonestaron a los visitantes Alejandro, Diego, José y David.

Goles: 0-1 min. 27 Ramón; 1-1 min. 77 Sergio Vega.

Incidencias: Municipal José Ramos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents