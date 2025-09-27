Fútbol Sala / Segunda B
Tercer triu nfo consecutivo del Atlético Benavente
Los blanquiazules sumaron los tres puntos en el último minuto ante Conello de Begonte
J. B.
El Caja Rural Atlético Benavente se mantuvo una semana más invicto en el comienzo de liga del Grupo 1 de Segunda División B al superar ante su público al Concello de Begonte por 4-2 en un partido sufrido para los pupilos de Macías.
La Rosaleda no esperaba que, en el primer minuto de juego, los suyos encajaran el 0-1 y fueron por debajo en el marcador. Un susto que duró poco, pues Juanma igualó el duelo en el minuto 7 y Ángel, antes del descanso, adelantó a los locales. Sin embargo, aquel primer tanto cargó de moral a un Concello de Begonte que se vio con opciones y volvió con brío del descanso, igualando la contienda en el minuto 26 (2-2) y amenazando con hacer "pinchar" a los blanquiazules por primera vez en liga.
Por fortuna, la resistencia visitante al asedio benaventano durante la recta final capituló en el último minuto de juego con dos goles firmados por Jonás y Montes.
- Raphael suspende su concierto de hoy en Zamora por motivos médicos: la fiesta de Caja Rural continúa con dos grandes actuaciones
- Estos son los camareros más majos de toda Zamora, según nuestros lectores
- Dos años sin señal móvil en un pueblo de Zamora: 'Te dan ganas de dejarlo todo
- Nueva persona desaparecida de una residencia de mayores de Zamora
- Estos son los seis premiados por Caja Rural de Zamora: merecido reconocimiento
- Autobuses gratuitos para los conciertos de Caja Rural en Zamora: horarios y recogida
- Comienza la temporada de monterías y ganchos con novedades: las capturas tendrán que ser notificadas a través de una web
- Un piso y tierras, herencias recibidas por Manos Unidas en Zamora por... más de 630.000 euros