Tercer triu nfo consecutivo del Atlético Benavente

El Caja Rural Atlético Benavente se mantuvo una semana más invicto en el comienzo de liga del Grupo 1 de Segunda División B al superar ante su público al Concello de Begonte por 4-2 en un partido sufrido para los pupilos de Macías.

La Rosaleda no esperaba que, en el primer minuto de juego, los suyos encajaran el 0-1 y fueron por debajo en el marcador. Un susto que duró poco, pues Juanma igualó el duelo en el minuto 7 y Ángel, antes del descanso, adelantó a los locales. Sin embargo, aquel primer tanto cargó de moral a un Concello de Begonte que se vio con opciones y volvió con brío del descanso, igualando la contienda en el minuto 26 (2-2) y amenazando con hacer "pinchar" a los blanquiazules por primera vez en liga.

Por fortuna, la resistencia visitante al asedio benaventano durante la recta final capituló en el último minuto de juego con dos goles firmados por Jonás y Montes.