Baloncesto | Saulo Hernández Entrenador del Caja Rural CB Zamora
Saulo Hernández, entrenador del CB Zamora ante el inicio de la Primera FEB: "Todos los jugadores de la pasada temporada se revalorizaron y eso es una buena noticia para el club"
Con una plantilla renovada, el técnico afronta su segundo curso en la categoría dispuesto a poner sobre la pista todo el aprendizaje de los últimos meses
Segunda temporada en Primera FEB, ¿cómo la afronta como entrenador?
Con la misma ilusión que la primera, y me gustaría pensar que con un conocimiento mayor de la categoría, porque el año pasado fue una temporada muy dura y de mucho aprendizaje.
¿Qué aspectos ha podido conocer de esta categoría, aparte de lo dura y exigente que es?
Pienso que va todo un poco relacionado. Yo creo que la mayor diferencia que suele haber entre las categorías va relacionada con la velocidad en la toma de decisiones. Cuanto más arriba subes, los jugadores son capaces de tomar mejores decisiones más rápido. Y el jugador que está enfrente o es capaz de tomar esas buenas decisiones, tanto en ataque como en defensa, o se siente desbordado. Y de ahí, el tema de que en dos o tres minutos se te puede romper el partido, porque si el equipo contrario engancha seis u ocho buenas decisiones y tú las enganchas malas, en un visto y no visto te han hecho un parcial y te han castigado de una forma muy complicada para reaccionar.
Como entrenador, ¿qué aprendizaje destacaría?
Lo que es seguro es que el baloncesto va por una tendencia muy clara en los últimos años. El baloncesto está siendo cada vez un deporte más físico, más rápido, con mayor número de contactos permitidos y donde se valoran cosas que hace unos años, quizá, no tenían tanta importancia como es la velocidad en la ejecución de movimientos, los rebotes, el tocar la pintura, tener un juego agresivo..., tanto en defensa como en ataque. Y ahí es donde estamos haciendo hincapié, en entender que hay que jugar lo más rápido que podamos y, dentro de esa velocidad, tomar buenas decisiones.
Plantilla 25-26
¿Cómo describiría la plantilla? Falta uno por llegar, pero ¿con qué palabras definiría a este equipo?
A mí me parece que es ilusionante porque creo que hay que estar en mi posición para saber el tipo de jugadores a los que podemos acceder en el mercado por capacidad económica y comparar con las otras plantillas para entender que hemos conseguido, a priori, un poco lo que buscábamos. Igual que el año pasado queríamos tener algún jugador que repitiese, hemos conseguido que finalmente sean cuatro: Toni, Omar, Jonas y Jacob. Queríamos tener algún jugador que nos diese experiencia en la categoría y también jugadores que contasen con conocimiento en Europa, pero que tuviesen ganas de destacar en España y que apostasen por venir a Zamora y ahí podemos meter a Styrmir y o Ty. Y también tenemos jugadores que quieren dar un salto como Josep o que no han tenido un año bueno, pero tienen un futuro súper prometedor por delante como es Álvaro. Creo que tiene una mezcla de cosas que queríamos en cuanto a experiencia y en cuanto a hambre. También hemos intentado hacer un poquito de hincapié en potenciar la figura del alero alto.
¿Le hubiese gustado contar con alguna renovación más o ya es algo que no se plantea?
La verdad es que nunca me lo planteo, en eso tengo a la mente muy bien educada. Cuando hay algo que no depende ya de mí, no lo pienso. Lo que es, es, y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Personalmente, además, tenía muy claro, desde meses antes de que acabase la temporada, que lo que pasó es lo que debería de pasar entre comillas y estoy hasta contento de que haya pasado así porque si somos un equipo con un presupuesto humilde, lo hacemos bien y los jugadores no se revalorizan algo en la ecuación falla. Entonces, creo que es muy buena noticia para todos que cada uno de los jugadores de la temporada pasada se revalorizasen en el mercado y que hayan podido tener otras opciones, ya sea en España o en otros países donde se pueda comprobar que en Zamora se trabaja bien. Creo que es una buena noticia para el club.
"Nosotros planteamos exactamente igual cada partido"
Están en Primera FEB, todos los equipos son de su liga, pero ¿dónde pueden estar los principales rivales por el mismo objetivo?
Hay muchos equipos muy buenos en la categoría. Si empezamos a tachar los que a priori no nos corresponde luchar contra ellos nos quedamos con muy pocos partidos disponibles y eso creo que sería un error. Entonces, nosotros planteamos exactamente igual cada partido, aunque entendamos que el rival que tenemos enfrente habrá veces que tenga un nivel diferente. ¿Qué equipos puede haber cuyo objetivo, digamos, sea no descender como objetivo principal? Pues yo creo que los tres ascendidos, aunque Melilla por presupuesto y por nombres parece que ha hecho un equipo un poquito más para arriba. Creo que Cartagena, pese a la extraordinaria campaña que hizo la temporada pasada, igual que nosotros, está en un año de consolidación y no es fácil. También tengo mis dudas con Oviedo, que ha hecho una pretemporada fantástica y, aunque su objetivo es salvarse, todo pinta a que va a tener equipo para más. Quizás serían los equipos que las quinielas dicen que el objetivo principal es salvarnos. El resto de plantillas tienen otras aspiraciones en cuanto a entrar en play-offs, ascender o tener otras dinámicas.
En cuanto al presupuesto, ¿es similar al del año pasado?
Es muy parecido. Lo que pasa es que la partida para jugadores se reduce un poco por el tema de los desplazamientos y porque los equipos que nos han abandonado nos dejaron muy buenas taquillas. Es decir, Valladolid y San Pablo estaban aquí al lado. Además, eran dos viajes muy facilitos y cuando venían traían mucha afición. Y ahora los hemos cambiado por dos de Mallorca, que parece lo mismo, pero no lo es. Entonces, también se nos ha sumado Melilla y eso hace que tengamos desplazamientos que suponen un desembolso. Pero bueno, yo creo que vamos a andar en algo parecido a lo de la temporada pasada.
Lo que es evidente es que hay rivales muy atractivos para la afición.
Sí porque si normalizamos jugar contra Estudiantes… Está bien normalizarlo y yo agradezco mucho que normalicemos ciertas cosas, pero creo que no deja de ser un lujo para Zamora el poder volver a vivir un baloncesto de este nivel y con contrincantes como Obradoiro, Estudiantes, Palencia, Coruña, Fuenlabrada… muchísimos que son todos exACB y con una historia en el baloncesto español más que probada.
Y aunque luchen por otros objetivos, sí buscará alguna victoria contra un "grande".
El año pasado conseguimos una de los 12 partidos que jugamos contra los 6 grandes, conseguimos sacar a Palencia en casa. Yo los llamo vidas extras, partidos que, a priori, no debes de ganar o tienes muy complicado para ganar. La mayor parte de las veces que juega un equipo de este nivel contra un equipo que no es de esos súper favoritos suelen ganar. Con lo cual, cada vez que consigues arañar una victoria tienes esa vida extra que te permite a lo mejor fallar en un día que no deberías. Yo creo que el objetivo es ese, no dar ningún partido previamente ni por ganado, por supuesto, ni por perdido. Y afrontarlo con la sensación de que es más o menos difícil, pero vamos a ser capaces de competir en cada cancha.
"Se rondan los mil socios y eso me parece que en una ciudad como Zamora es fantástico"
Por último, la afición. Queda todavía una semana para jugar en casa, pero responde.
Va muy bien a nivel de socios. Pienso que estamos en los mismos números que el año pasado. Creo que se rondan los mil socios y eso me parece que en una ciudad como Zamora es fantástico. Esa es la razón por la cual el pabellón presenta cada jornada los llenos que presenta. El año pasado nos sentimos tremendamente respaldados, no solo por el número de personas que acuden el fin de semana a Ángel Nieto, sino por el seguimiento un poco general de la gente. Como ya estáis involucrados en quién contra quién jugamos, quién juega en este equipo, qué árbitro nos pita, qué hicimos la anterior jornada, dónde vamos esta próxima... Cosas que te hacen pensar que va un poquito más allá de la relación de aficionado que de vez en cuando va al partido o que lo toma como un simple espectáculo. Yo creo que estamos consiguiendo que se sienta como algo propio, que el Club Baloncesto Zamora sea parte de nuestro día a día y yo opino que eso es lo más bonito en un equipo deportivo.
