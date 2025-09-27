Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol Sala / Segunda Femenina

El River Caja Rural regresa de vacío de su viaje a Menorca

El encuentro concluyó con un ajustado 3-2

Rubén Cala, entrenador del River Femenino

Rubén Cala, entrenador del River Femenino / JOSE LUIS FERNANDEZ

A. O.

Zamora

El Caja Rural River Zamora regresó de vacío de su largo viaje a Menorca correspondiente a la segunda jornada en Segunda División de Futsal. Las de Rubén Cala visitaban a un Atlético Mercadal A que se adelantó en el minuto 7 para poner el 1-0 que Quintas consiguió igualar poco antes del descanso. Ya en la segunda mitad, las locales tomaron distancia con dos nuevas dianas y, aunque las zamoranas recortaron por mediación de Paula, no pudieron poner la igualada en el marcador.

Atlético Mercadal A: Cristina, Nicole, Cristina Capo, Elisabeth y Alejadra - cinco inicial- También jugaron Sheila, Cándida, Aina, Saray, Jessica y Claudia.

Caja Rural River Zamora: Marta, Quintas, Paula, Blanca y Sara Fernández -cinco inicial- También jugaron Iria, Vega, Sara Peláez, Montalvo, Cepeda y Lara Morín.

Árbitros: Itziar Gómez y Javier Moreno. Amarilla para la local Saray, y las visitantes Sara Fernández y Montalvo. Roja a Vega.

Goles: 1-0 min. 7 Alejandra, 1-1 min. 18 Quintas; 2-1 min. 25 Cristina Capo; 3-1 min. 30 Saray; 3-2 min. 32 Paula.

Incidencias: Partido disputado en el Municial D’es Mercadal.

