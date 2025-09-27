La Primera FEB del Caja Rural CB Zamora: Más candidatos al ascenso y una permanencia más cara

El Caja Rural CB Zamora abre una nueva temporada en Primera FEB y lo hace consciente de la dificultad que encontrará en su camino por repetir gesta y lograr la permanencia en la categoría, el primero de sus objetivos en una competición en la que sueña por alcanzar el "play-off". Un reto que no será nada sencillo, como alcanzar la salvación, pues no son pocos los equipos diseñados para conseguir una plaza en la pelea por el ascenso este año.

Tuvo el equipo de Saulo Hernández que esforzarse hasta el final por salvar la categoría en su debut y soñó, hasta casi el desenlace del curso, con meterse en la pelea por el ascenso. Un éxito sin discusión que, pese a la experiencia atesorada, requerirá esta campaña de más trabajo que la anterior porque, como todo en la vida, la liga será "más cara". Todo ello, consecuencia de la llegada de Leyma Coruña ocupando el lugar de San Pablo Burgos, y la apuesta de HLA Alicante, Grupo Alega Cantabria o Hestía Mallorca por formar parte este año del "Big Six". Por supuesto, todos estos equipos se han reforzado notablemente. En Alicante, con nombres conocidos para los azulones como Walker o Mendicote; en Cantabria con el gigante Jiahao Yu o los jóvenes Taboada y Alderete; y en Malloca con la llegada de Fynn Schott, Spencer Littleson (sobresaliente el año pasado en el Ángel Nieto) o Emmanuel Wembi. Sin embargo, los "grandes" del pasado curso no se quedan atrás.

Movistar Estudiantes, Tizona Burgos, Flexicar Fuenlabrada, Mombus Obradoiro y Súper Agropal Palencia han vuelto a modelar equipos de enorme talento con los que aspiran a seguir siendo favoritos a todo . La "demencia" seguirá animando a Granger, pero ahora también lo hará a Filipovic o Brimah; sus vecinos tendrán este año a Benite y Murphy a las órdenes de Iñaki Martín, que también contará con Nikkarinen; mientras que, por su parte, tanto los burgaleses como los palentinos ya dejaron ver sus diferenciales "roster" en la Copa de Castilla y León con figuras como Zidek, Huelves, Wintering o Kunkel.

La Primera FEB ha subido el listón. Ha crecido el nivel, ha aumentado el número de candidatos a todo y, si bien se traducirá en un espectáculo mayor, también habrá una ardua competencia por evitar quedarse atrás en esta liga.