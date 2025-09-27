Baloncesto / Primera FEB
Estreno por todo lo alto del Caja Rural CB Zamora ante Alega Cantabria
El equipo de Saulo Hernández rompe con el maleficio y se impone con rotundidad en un encuentro quedó encarriló en el segundo parcial (72-96)
Área 11
El Caja Rural CB Zamora no pudo comenzar mejor la temporada. Los de Saulo Hernández no solo consiguieron ganar fuera de casa su primer encuentro, sino que lo hicieron además a lo grande, con un triunfo relativamente cómodo y sin sufrir ante un Grupo Alega Cantabria que se estrelló contra la defensa zamorana a partir del segundo cuarto y ya no consiguió remontar nunca la diferencia conseguida por los visitantes.
Salió Caja Rural CB Zamora dispuesto a no dejar maniobrar al rival. Los de Saulo Hernández defendían con contundencia y en los primeros dos minutos de partido consiguieron secar por completo el ataque de un Grupo Alega Cantabria que sufría y veía como el rival colocaba un preocupante 2-7 en el electrónico (minuto 2). Yu y un triple de Alderete daban vida a los cántabros, que parecía que cambiaban el signo del partido (7-7), pero los zamoranos recuperaban pronto la compostura y conseguían volver a abrir brecha en el marcador con un parcial de 0-4 (7-11, minuto 4).
Grupo Alega Cantabria apretaba los dientes en defensa para tratar de frenar a los zamoranos, y durante algunos minutos unos y otros sufrían para encarar el aro contrario. Las puntos llegaban con cuenta gotas y lo hacían prácticamente al completo desde la línea de tiros libres. Saulo Hernández movía le banquillo en busca de un revulsivo y los suyos conseguían por fin sacudirse la presión del rival y volver a encontrar el aro para poner el 11-17 a tres minutos para el final del primer cuarto. Pero la falta de regularidad volvía a dar vida a los locales que, de la mano de Addae-Wusu, se mantenían en el partido (19-23, minuto 10).
Ya en el inicio del segundo cuarto, CB Zamora apretó de nuevo los dientes y consiguió ahogar el ataque de su rival. Mientras, Colby Rogers conseguía romper la zona local y, con cinco puntos consecutivos, elevaba la renta visitante hasta los 19-28. Ty se unía a él y con un triple colocaba una máxima de 12 puntos para los de Saulo Hernández, obligando al técnico local a pedir un tiempo muerto (19-31, minuto 12).
Rodríguez y Yu acudían al rescate de Grupo Alega Cantabria, pero el tiro exterior permitía a los zamoranos mantener su renta en torno a los 10 puntos. Esta vez, además, los de Saulo Hernández conseguían mantener la intensidad y no se relajaban. Colby, muy enchufado, daba alas a los suyos, que conseguían ir ampliando su renta hasta colocarse a 15 puntos del rival, una renta con la que conseguían los zamoranos irse al descanso (37-52).
CB Zamora lo tenía todo a favor y no desaprovechó sus cartas. El equipo de Saulo Hernández supo rentabilizar su ventaja en el inicio del tercer cuarto, apretando los dientes en defensa para no dar vida a un rival desesperado que lo intentaba todo, pero al que los nervios y la presión le jugaban una mala pasada tras otra. Y mientras, sin prisa pero sin pausa, los zamoranos iban aumentando su renta en el electrónico y mediado el cuarto ganaban ya de 30 puntos tras un parcial de 3-18 (40-70). De poco le sirvieron al conjunto cántabro los cambios de ficha, los tiempos muertos, el intento de cambiar de defensa... Nada funcionaba y CB Zamora mantenía el control del partido mientras el reloj corría a su favor. Aguantaban los de Saulo Hernández la presión del rival y conseguían llegar al final del tercer cuarto todavía con un colchón de 28 puntos que iba a permitirle jugar con cierta tranquilidad el cuarto decisivo (51-79).
Pese a su ventaja, el CB Zamora no se dejó llevar en el último cuarto y continuó apretando en defensa y cortando el juego de los locales para volver a ampliar su renta al contragolpe. Así, en apenas dos minutos y medio, los de Saulo Hernández firmaban un parcial de 2-7 que les colocaba de nuevo con más de 30 puntos de ventaja (53-86).
De ahí al final, no tuvo mucha más historia el partido. Los de Saulo Hernández supieron mantener la intensidad necesaria para nod ar vida al rival y consiguieron así saldar con un cómodo triunfo su primer encuentro de la temporada, y el primero ante Alega Cantabria.
