El CD Villaralbo alarga su crisis en tierras leonesas

El Villaralbo sigue en crisis en este arranque liguero, en el que suma uno de doce puntos posibles, después de caer derrotado este sábado en su visita al feudo del Atlético Mansillés por 1-0 en virtud a un gol de penalti anotado por Mario Blanco en el minuto 64.

El choque que enfrentaba en el municipal de Mansilla de las Mulas al Atlético Mansillés y al Villaralbo se presentaba, sobre el papel, como un duelo de máxima igualdad, y el desarrollo de la primera parte confirmó esas previsiones con un primer tiempo intenso y cerrado, sin concesiones en la medular.

El Atlético Mansillés, empujado por su público, trató de dar un paso adelante en los primeros minutos con centros de los que se defendió bien un CD Villaralbo que fue, poco a poco, ganando terreno y que en el cuarto de hora antes del descanso obligó a su rival a retroceder con Cechi buscando el gol en la ocasión más clara, una falta peligrosa al borde del área. Un tiro que Alex atajó para mantener el 0-0 al descanso, al que se llegó tras un potente tiro de Emma.

El Atlético Mansillés, que se defendió como pudo antes del descanso, reaccionó al inicio de la segunda mitad. Un tiempo que arrancó equilibrado, pero en el que los locales se adelantaron con un penalti señalado en el minuto 64 y transformado por Mario. Un gol que cambiaría el rumbo del encuentro.

A partir de entonces, los de Oji se atascaron en el juego creativo y no tuvo claridad de ideas en ataque. Quizás la presión de estar en la parte baja de la clasificación le pasó factura al cuadro azulón y fue incapaz de sorprender a la defensa local, que no tuvo problemas para alejar el peligro en los pocos acercamientos en esta segunda mitad. Para colmo de males, los visitantes se quedaron con un jugador menos por expulsión por doble amarilla de Ballo en el minuto 81.

Con todo, el CD Villaralbo buscó el empate hasta el final, arriesgándose a encajar un 2-0 que Miguel y el palo evitaron en las últimas ocasiones de un choque que deja al cuadro de Oji en la parte baja de la clasificación una semana más.