Fútbol
El CD Noname cae en casa ante la SD Ponferradina "B"
Los zamoranos, que pedieron por 0-3, siguen sin conocer la victoria en la Liga Regional
C. J. T.
Al Noname se le resiste su primera victoria en la Liga Regional de Aficionados. Los zamoranos, que ayer medían fuerzas con el filial de la SD Ponferradina, cayeron derrotados por 0-3 y continúan así en la parte baja de la clasificación de la competición autonómica.
El choque, disputado en el Ruta de la Plata, contó con una buena primera mitad por parte de los de Miguel Losada. Un tiempo en el que imperó la sobriedad en el juego, con ninguno de los dos conjuntos gozando de ocasiones claras de gol. Escasez de oportunidades que mantuvo el 0-0 al paso por vestuarios.
El Noname buscó tras el descanso dar un paso adelante en sus aspiraciones, pero a la hora de juego, se encontró con un 0-1 que asentó el plan de SD Ponferradina «B». Los bercianos, con el marcador a favor, supieron jugar sus cartas para aumentar su distancia un cuarto de hora después y sentenciar en el descuento con el 0-3 definitivo.
- Raphael suspende su concierto de hoy en Zamora por motivos médicos: la fiesta de Caja Rural continúa con dos grandes actuaciones
- Estos son los camareros más majos de toda Zamora, según nuestros lectores
- Dos años sin señal móvil en un pueblo de Zamora: 'Te dan ganas de dejarlo todo
- Nueva persona desaparecida de una residencia de mayores de Zamora
- Estos son los seis premiados por Caja Rural de Zamora: merecido reconocimiento
- Autobuses gratuitos para los conciertos de Caja Rural en Zamora: horarios y recogida
- Muere un joven de 20 años atropellado por un tractor en Muriel (Valladolid)
- Un pueblo 'surrealista' de Zamora, gran protagonista en TikTok con más de 14 mil 'likes