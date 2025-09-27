El CD Noname cae en casa ante la SD Ponferradina "B"

Al Noname se le resiste su primera victoria en la Liga Regional de Aficionados. Los zamoranos, que ayer medían fuerzas con el filial de la SD Ponferradina, cayeron derrotados por 0-3 y continúan así en la parte baja de la clasificación de la competición autonómica.

El choque, disputado en el Ruta de la Plata, contó con una buena primera mitad por parte de los de Miguel Losada. Un tiempo en el que imperó la sobriedad en el juego, con ninguno de los dos conjuntos gozando de ocasiones claras de gol. Escasez de oportunidades que mantuvo el 0-0 al paso por vestuarios.

El Noname buscó tras el descanso dar un paso adelante en sus aspiraciones, pero a la hora de juego, se encontró con un 0-1 que asentó el plan de SD Ponferradina «B». Los bercianos, con el marcador a favor, supieron jugar sus cartas para aumentar su distancia un cuarto de hora después y sentenciar en el descuento con el 0-3 definitivo.