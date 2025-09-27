Fútbol | Tercera RFEF
La Bovedana sufre su primera derrota liguera en Ponferrada
La Bovedana no tuvo fortuna ante un rival que jugó desde pronto con el tanteo a favor
Área 11
Ponferrada
La Bovedana sufrió esta tarde su primer revés de la temporada al caer derrotado en su visita al Ramón Martínez por 2-0 frente a una CD Ponferrada Fútbol que aprovechó su tarde de acierto para batir a un conjunto "morado" que remó desde los primeros minutos con el resultado el contra, lo que le acabó pasando factura en la recta final del envite.
El 1-0 del minuto 7 permitió al bloque berciano gozar de la tranquilidad suficiente como para defender con ahínco ante una Bovedana que intentó igualar sin éxito la contienda. Así, el bloque leonés solo tuvo que defender y esperar su oportunidad, en el minuto 60 de juego, para afianzar su renta y acabar logrando el triunfo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Raphael suspende su concierto de hoy en Zamora por motivos médicos: la fiesta de Caja Rural continúa con dos grandes actuaciones
- Estos son los camareros más majos de toda Zamora, según nuestros lectores
- Dos años sin señal móvil en un pueblo de Zamora: 'Te dan ganas de dejarlo todo
- Nueva persona desaparecida de una residencia de mayores de Zamora
- Estos son los seis premiados por Caja Rural de Zamora: merecido reconocimiento
- Autobuses gratuitos para los conciertos de Caja Rural en Zamora: horarios y recogida
- Muere un joven de 20 años atropellado por un tractor en Muriel (Valladolid)
- Comienza la temporada de monterías y ganchos con novedades: las capturas tendrán que ser notificadas a través de una web