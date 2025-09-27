La Bovedana sufre su primera derrota liguera en Ponferrada

La Bovedana sufrió esta tarde su primer revés de la temporada al caer derrotado en su visita al Ramón Martínez por 2-0 frente a una CD Ponferrada Fútbol que aprovechó su tarde de acierto para batir a un conjunto "morado" que remó desde los primeros minutos con el resultado el contra, lo que le acabó pasando factura en la recta final del envite.

El 1-0 del minuto 7 permitió al bloque berciano gozar de la tranquilidad suficiente como para defender con ahínco ante una Bovedana que intentó igualar sin éxito la contienda. Así, el bloque leonés solo tuvo que defender y esperar su oportunidad, en el minuto 60 de juego, para afianzar su renta y acabar logrando el triunfo.