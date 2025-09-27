BALONMANO / Primera Nacional
BM Zamora no debe bajar la guardia ante Safa
Giannini y Pau Ortega, con serios problemas físicos, tienen muy difícil poder jugar con el equipo pistacho esta tarde en Madrid
M. L. S.
El Balonmano Zamora Caja Rural jugará esta tarde (18.00 horas) su tercer partido de Liga con el objetivo de mantenerse imbatido y afianzarse en el primer puesto de la clasificación del Grupo B que comparte con el Sanse madrileño.
El rival de esta jornada también es de la capital de España, un Safa que viene de perder ante Astillero en la primera jornada por un rotundo 41-34 pero logró su primera victoria el fin de semana pasado contra el GC Covadonga por 32-31.
Conviene recordar que el equipo pistacho se impuso a Astillero en el Ángel Nieto el pasado sábado por 31-28 y ya había ganado en la primera jornada al Maravillas madrileño por 25-30.
Todo se presenta propicio para el equipo que dirige Félix Mojón, quien cree que el BMZ Caja Rural debe mejorar todavía mucho su juego y, sobre todo, creer en su estilo: "El Safa de la primera jornada no fue real, un partido el domingo por la mañana tras un viaje a Santander desde Madrid, es complicado; Alex Pereiro no salió de inicio porque, seguramente, no está completando la pretemporada ideal pero el otro día ya jugó casi todo el partido y es un jugador de muchísima calidad. Se va notando ese acoplamiento porque además han incorporado dos jugadores nuevos que ya han tenido alguna semana más de acoplamiento y ahora ya es un equipo mucho más peligroso", explicó el técnico orensano.
Félix Mojón cuenta con varios jugadores "entre algodones". Gabri Giannini está "bastante tocado" como reconoce el entrenador, "pisó el balón y terminó el partido contra Astillero muy dolorido. Es cierto que en caliente, se puede terminar el partido, pero el lunes y martes ha estado bastante tocado". Por su parte, Pau Ortega también arrastra problemas: "Comenzó el miércoles a ponerse en defensa y se resintió del codo y tuvo que salirse. Será una baja importante si no conseguimos que llegue al cien por cien para defender. En ataque ya sabemos lo que es, pero defensivamente nos aporta mucho". Afortunadamente, Felipe ya entrena "casi con normalidad" pero está "muy desajustado" todavía, reconoce Mojón quien añade que tampoco en defensa está al nivel deseado: "Vamos acomplándonos e improvisando un poco en defensa y recurriendo de nuevo a la vieja guardia que nos salvan siempre".
El Safa Madrid que entrena Antonio Díaz desde hace cuatro años, ha incorporado hace unos días a Hibiki Kamada, un jugador japonés de 23 años, y a Henrik Kahr que, con 24 años regresa al 40x20 para vestir de verde, un jugador con experiencia, que ya ha destacado en Plata y en Primera Nacional. .
El otro colíder, el Segura e Hijos Sanse recibirá a un complicado Pereda Ciudad de Santander que le ganó en la pasada jornada al Torrelavega por 33-28. La jornada se completa con los siguientes encuentros:
-Astillero-Universidad León
-Maravilla-Balonmano Camargo
-Pinto-Ciudad de Salamanca
-Torrelavega-Recoletas Arroyo
-Horizonte Atlética-Gijón
-GC Covadonga-Principado n
- Raphael suspende su concierto de hoy en Zamora por motivos médicos: la fiesta de Caja Rural continúa con dos grandes actuaciones
- Dos años sin señal móvil en un pueblo de Zamora: 'Te dan ganas de dejarlo todo
- Vuelve a oler a pan reciente en Moralina de Sayago
- Un pueblo 'surrealista' de Zamora, gran protagonista en TikTok con más de 14 mil 'likes
- Estos son los camareros más majos de toda Zamora, según nuestros lectores
- Aparece el cuerpo sin vida de Antonio, el otro desaparecido en Zamora
- Así fue el reencuentro de los quintos del 75 de Benavente
- Autobuses gratuitos para la 'gran noche' de Raphael en Zamora: horarios y recogida