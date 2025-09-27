El Benavente visita mañana al Laguna

La liga en el Grupo B de Regional de Aficionados continúa este fin de semana con los cuatro equipos zamoranos en acción y un sorprendente Sariegos de Bernesga, recién ascendido, encabezando la clasificación aunque empatado a seis puntos con el clásico Ciudad Rodrigo. El líder será, precisamente, el rival hoy a las 17.00 horas del Moraleja del Vino que no está teniendo un buen inicio de temporada ya que cuenta sus partidos por derrotas (Moraleja, 1-Salamanca B, 2 y Ponferradina, 2-Moraleja, 0). El Sariegos visitará al equipo zamorano tras ganar al Helmántico (0-3) y al Cubillos (1-0).

En todo caso, el Sariegos se ha visto beneficiado por la sanción que sufrió el Helmántico por alineación indebida de un jugador que arrastraba una sanción de la campaña pasada, y del 3-0 con que finalizó el encuentro, se pasó al 0-3 decretado por la Federación.

Un partido muy interesante será el que jugará el CD Benavente en Laguna, mañana a las 16.00 horas, con el objetivo para los tomareros de afianzarse en ese tercer puesto que ostentan tras el 0-0 de su visita al Betis Valladolid y la victoria en el Luciano Rubio frente al Béjar (4-2). En similar situación se encuentra un Zamora B que parece comenzar mejor que en campañas anteriores y también figura en la teórica tercera posición con la victoria ante el Laguna 2-3 y el empate de la pasada semana con el Helmántico (1-1). El filial rojiblanco visita a un Cubillos que figura en la sexta posición, mañana a las 17.00 horas, y que se perfila como un difícil rival.

El restante equipo zamorano, el Noname, que sólo ha sumado un punto hasta el momento, recibe esta tarde al filial de la Ponferradina en el Anexo del Ruta de la Plata a las 16.00 horas.El conjunto zamorano está obligado a ganar si no quiere verse abocado a la parte baja de la clasificación.

Por lo que respecta al fútbol femenino, la Bovedana defiende el liderato que alcanzó en la primera jornada tras golear por 6-3 al Navega, y lo hará esta tarde (17.30 horas) visitando al Ponferrada que viene de caer ante el San José por 3-0, un resultado que le ha relegado a la última posición de la clasificación de Tercera División.

En la Liga Gonalpi, Amigos del Duero jugará mañana en Ávila contra el Colegios Diocesanos a las 16.00 horas. El equipo zamorano ganó al Burgos C en la primera jornada por 1-0 y se enfrentará ahora a un rival que saldó su actuación en la primera jornada de liga con un empate ante el Capiscol B (1-1). Palencia, Unionistas, Salamanca B y Atlético Salamanca también figuran con una victoria en su tabla. n