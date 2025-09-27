El Balonmano Zamora gana a Safa Madrid y sigue invicto en Primera Nacional

El BM Caja Rural Zamora saldó un nuevo partido con victoria al imponerse por 26-30 a Safa Madrid en un encuentro que los pistacho dominaron a placer en sus inicios, pero en el que acabaron sufriendo fruto de sus errores y la voluntad de un oponente que nunca se dejó llevar pese a las diferencias en el marcador.

La contienda arrancó con un Safa Madrid dando siempre rápida respuesta a los goles zamoranos, al menos hasta el tercer tanto firmado por Medina desde el centro del campo aprovechando el ataque sin portero de los locales. Una apuesta arriesgada a la que los zamoranos no sacaron todo el partido esperado en los compases iniciales.

Con todo, el BM Caja Rural Zamora se mostró mucho más eficiente que su rival en los primeros minutos. Tanto atrás, con un Lucas Santana bastante activo, como ante la portería de Safa Madrid. Un arco que batió con frecuencia desde los siete metros, gracias al buen trabajo de Oseguera.

Así, con Gallego transformando los penales, y tanto Pau Ortega como Lalo incidiendo con acierto sobre la línea rival, el duelo llegó con 3-8 al minuto 12, en el que los madrileños solicitaron tiempo muerto. Un parón que no evitó que el cuadro de Félix Mojón aumentar su renta en los siguientes minutos, si bien Safa Madrid salió de su atasco y forzó una exclusión pistacho justo antes del desenlace del primer acto que se alcanzó con 5-13 en el marcador.

Felipe Ferreira, que volvía de lesión, puso el primer tanto en los minutos previos al descanso. Compases en los que Safa Madrid recortó la renta pistacho y se aferró al partido con lanzamientos que sorprendieron a la portería zamorana. Goles que, pese a todo, no impidieron un 11-16 favorable a los visitantes.

Un parcial de 0-2 abrió la segunda parte, asentando el dominio de un BM Caja Rural Zamora que se tenía que seguir empleando a fondo frente a Safa Madrid. Los madrileños, pese a la diferencia en el marcador, nunca bajaron los brazos y seguían viendo puerta para evitar llegar al tramo decisivo ya sentenciados.

Así, los cinco primeros minutos se fueron sin que la ventaja pistacho se incrementara notablemente, con muchos fallos en el lanzamiento por parte de ambos equipos.

Los errores se multiplicaron en el cuadro pistacho con 13-20, cometiendo dos faltas en los cambios defensa-ataque que dejaron al equipo con dos hombres menos en apenas dos jugadas consecutivas. Un obstáculo que los zamoranos salvaron con una gran parada de Pajares, pero que no impidió que la renta menguara en una nueva exclusión poco después.

Pau Ortega, con dos buenas acciones, pareció dar respiro a los suyos e hizo regresar los siete de diferencia. Sin embargo, el catalán fue excluido en plena racha al paso por los tres cuartos de hora de juego con 18-24 en el marcador. Otro momento de apuro que no supo aprovechar el cuadro local, permitiendo a Oier impulsar a los suyos hasta un 19-27 que obligó al tiempo muerto de Safa Madrid.

El parón, esta vez, tuvo el efecto deseado para los madrileños que con un parcial de 2-0 estrecharon diferencias al inicio de la recta final del envite. Un choque que parecieron sentenciar Oier y Jortos, este último desde los siete metros, pero que llegó con 24-29 a los últimos cinco minutos dando alguna chance a Safa Madrid.

Al final, el BM Caja Rural supo sufrir y llevarse el gato al agua, sentenciando con el definitivo 26-30 Escudero con un gran lanzamiento que se coló por la escuadra rival.