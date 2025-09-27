Atlético Benavente recibe al Begonte gallego

El Atlético Benavente intentará seguir escalando puestos en la clasificación del Grupo 1 en el partido que le enfrentará este sábado (19.00 horas) al Begonte. Este encuentro llega después del emocionante derbi provincial en el que el Atlético logró remontar en los instantes finales ante el Ríver Zamora (2-4) que ofreció muy buena imagen y demostró que tiene plantilla para estar muy arriba en la clasificación.

El Begonte no conoce la victoria todavía pues ha caido ante el Xove (6-2) y Laviana (1-4), lo que le convierte en un rival propicio a priori.

El Atlético Benavente ha saldado las dos jornadas con sendas victorias frente a Albense (5-2) y Ríver (2-4), dos triunfos que le ha hecho compartir el liderato con otros cuatro equipos imbatidos: Leis Pontevedra, FS Salamanca, Lugo Sala y O Esteo.

El Ríver Zamora no ha tenido el mismo acierto en estas dos primeras jornadas de Liga y figura con el empate de la primera jornada en su visita al Labiana 5-5. Este domingo a las 12.30 horas se enfrentará al Noia Portus Apostoli en la localidad de las Rías Bajas.

El Noia comenzó encajando una escandalosa derrota en casa ante el Leis Pontevedra (1-8) pero se rehizo en la segunda jornada ganando en Alba de Tormes (3-4), lo que le convierte en toda una incógnita de cara al partido contra el equipo zamorano que nació esta temporada fruto de la fusión del InterSala Zamora y el Ríver Zamora.

Por su parte, el representante zamorano en Segunda División Femenina, el Caja Rural River intentará olvidar la derrota de la primera jornada de Liga (3-4) ante el Nou Turia, visitando esta tarde al FS Atlético Mercadal A de Menorca también recién ascendido. El equipo balear viene de perder ante el ENCE Marín (3-1). n