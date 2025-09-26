El Recoletas Zamarat arranca la temporada con objetivos más humildes

Por quinto año consecutivo, el CD Zamarat Recoletas afronta una temporada en Liga Challenge, la división de plata del basket femenino español, una categoría que temporada a temporada ha adquirido mayor prestigio y que esta vez se presenta más igualada que nunca. El equipo naranja parte sin la obligación que se había marcado en las campañas anteriores de lograr el ascenso, con un presupuesto más ajustado que le permitirá además tener una menor presión.

El club no ha perdido sus señas de identidad y el trabajo con la cantera sigue siendo prioritario pese a las dificultades que presenta en el país más potente de Europa en las categorías inferiores, conseguir que las jugadoras zamoranas den el salto a las competiciones de élite. Y el Zamarat afronta este nuevo reto con un equipo directivo reforzado al que se ha sumado Juan Carlos Rodríguez como gerente, y con el respaldo que le prestan sus patrocinadores, especialmente Recoletas y Caja Rural, y las instituciones que son conscientes del apoyo que necesita uno de los escasos proyectos deportivos femeninos que existen en nuestra provincia.

El primer equipo cuenta este año con la importante incorporación de Raúl Pérez como entrenador, heredando el prestigio de su predecesor, Ricardo Vasconcelos, que ha pasado a la historia del club como uno de sus grandes técnicos y siempre contará con el cariño de la afición naranja.

En la nueva plantilla se dan cita varias de las mejores promesas del baloncesto femenino español que llegan a Zamora dispuestas a adquirir experiencia en esta Liga Challege tan competitiva. Además ha sido posible incorporar jugadoras foráneas jóvenes también pero sobradamente contrastadas que ya están dando muestras de su calidad en los partidos de pretemporada. Y tampoco faltará en el nuevo Recoletas Zamarat la enorme experiencia que aportará de nuevo la gran capitana Bea Sánchez.

Resultará difícil alcanzar el objetivo de disputar el play off porque esta temporada, el nivel medio de los rivales se ha incrementado de nuevo, con equipos que buscarán con elevados presupuestos el ascenso a la máxima categoría como puede ser el caso del Azulmarino mallorquín o el Oses navarro, que tendrán como enemigos por esos primeros puestos a equipos bien armados como Celta, Melilla o Unicaja.

El Recoletas afrontará la nueva temporada con el lastre de las lesiones y las incorporaciones tardías que le han impedido entrenar a un alto ritmo, por lo que tendrá que ir adquiriendo el nivel esperado en la primera recta de esta nueva Liga Challenge.