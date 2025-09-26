La MillaZa alcanzará mañana los 500 corredores en Toro

La sexta edición de la MillaZa batirá todos los récords de participación con medio millar de corredores de todas las edades este sábado en Toro. Esta cifra ha sido posible gracias al prestigio que la carrera ha ido adquiriendo año tras año hasta que escuelas de todo Castilla y León decidan participar en la prueba que un año más reunirá en la travesía de la N122 a la élite del mediofondo español aunque este año la cercanía del Mundial de Tokio, que finalizó el pasado domingo impedirá que algunas de las estrellas españolas del atletismo vuelvan a estar mañana sábado en la carrera que patrocina la Diputación Provincial.

Aún así, Gorka García, organizador de la prueba, anunció que estarán en las carreras élite, Carlos Sáez, que compitió en Tokio en el 1.500 y quedó eliminado en la cuarta serie clasificatoria con un tiempo de 3´40´´61. Sáez explicó en el acto de presentación de la carrera que "será un gran espectáculo y tengo muchas ganas de que llegue el sábado para salir a disputar la carrera con todos. Será mi primera carrera tras el Mundial tras dos semanas en una temporada que para mi ha sido muy larga y muy dura. Debería estar de vacaciones, pero cuando me dijeron que podría estar aquí, no me lo pensé ni un momento".

Miriam Costa, con uno de los jóvenes atletas toresanos. | LOZ

También quisieron estar enel acto de presentación de la MillaZa, Miriam Costa, una de las mejores corredoras españolas de la distancia, y Abde El Khayami, que defenderá el título conseguido en las dos últimas ediciones. Abde El Khayami se mostró orgulloso de "formar parte de este proyecto en el que ya es el tercer año que participo y espero que todos disfruten junto a los atletas internacionales que compartiremos la calle con todos. Espero que lo disfruten y que vibren con nosotros". Por su parte Miriam Costa, que correrá por primera vez la MillaZa reconoció que "me parece una gran iniciativa porque es muy importante sacar el deporte a la calle, tanto para promocionar la salud, como para que se compita, que haya ilusión, metas y objetivos. Muchas gracias por poder compartirlo con vosotros", dijo la atleta madrileña y sicóloga. Los tres atletas que se desplazaron ayer a Zamora dirigieron en Toro un entrenamiento con los niños de la cantera del club Vino de Toro Caja Rural.

Además estarán en Toro corredoras del nivel de Daniela García, Marina Martínez o Esther Guerrero, semifinalista en Tokio en el 1.500, junto a Jesús Gómez, ganador de la primera edición o Rubén Leonardo. Pero la gran noticia de esta edición será el gran incremento de la inscripción de corredores de escuelas de atletismo y a las de la provincia de Zamora se sumarán dos de León, la del Atletismo Salamanca, otra de Palencia, y dos más de Valladolid.

Abde El Khayami, con los niños del Vino de Toro Caja Rural. | LOZ

Gorka García recordó que la jornada atlética comenzará a las 17.00 horas con las categorías inferiores hasta un total de 20 carreras hasta sub 20 y populares. Además la Fundación Personas de Zamora participará con sus atletas que correrá en la carrera popular "para que sea una inclusión cien por cien", explicó el organizador.

El presidente de la Diputación Provincial, Javier Faúndez recordó que será el segundo año que la carrera se dispute en Toro: "Es una prueba que está considerada ya como una de las tres mejores millas de España, tras las de Bilbao y Berango. Además este año ya es un éxito rotundo antes de celebrarse porque hablamos de 500 atletas inscritos de todas las edades". Destacó además Faúndez que "para la provincia es un escaparate importante y un evento con un gran impacto económico, de visibilidad y turístico. Nosotros, como institución provincial, estamos comprometidos con este evento y con la media maratón que también se celebra en Toro, con una ayuda de unos 25.000 euros, una ayuda que nos comprometemos a mantener en el futuro para que estos eventos sigan creciendo con la calidad de estos años". También quisieron estar presentes en al acto de presentación de la MillaZa, el diputado de Juventud y Deportes, Juan del Canto Sevillano; el diputado y concejal de Deportes de Toro, Carlos Rodríguez Casares ;la concejala, senadora y diputada de la comarca de Toro Natalia Ucero; y la representante de la Fundación Caja Rural, Laura Huertos.

Por su parte, el concejal de Deportes de Toro hizo hincapié en la visibilidad turística que reportan pruebas deportivas como la MillaZa, un "nicho en alza" que desde el ayuntamiento seguirán potenciando.

Los organizadores de la prueba son el CD Trail Run Toro, el Ayuntamiento de Toro, la Diputación de Zamora y Caja Rural, además de patrocinadores privados.

El circuito se situará en la avenida Carlos Latorre de Toro (Zamora), un recorrido circular de 321,80 metros, totalmente llano, y de asfalto en perfecto estado. El recorrido está homologado por la RFEA.