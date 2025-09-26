Juan Sabas, entrenador del Zamora CF, resignado ante los horarios de la RFEF

Juan Sabas, y todo el Zamora CF, quiere más. Es cierto que los rojiblancos son uno de los pocos planteles que no ha perdido hasta el momento en Liga regular, pero el entrenador espera que los suyos den ya un paso más. "Hasta el momento hemos demostrado ser un equipo muy sólido a nivel defensivo, generador de ocasiones, aunque creo que necesitamos generar más, pero con falta de acierto". A este respecto, el técnico insistió en que "tenemos que mejorar el ser un equipo más rápido, más vertical, más generador y más certero en los metros finales para tener esa diferencia positiva que te ponga en los puestos de arriba". En esa misma línea, no obstante, aseguró que esa asignatura pendiente del gol, lo mucho que les cuesta, no es una presión extra para sus pupilos. "Tenemos buenos delanteros, buenos extremos, centrocampistas que pueden ayudar a la generación de buen futbol y ocasiones. Meter goles va por racha, sintonía positiva entre cabeza y piernas. Hay que estar tranquilos porque tenemos futbolistas que ya el año pasado fueron determinantes y decisivos en esos metros finales y hay que tener paciencia".

Por último, y preguntado por el hecho de que en dos semanas, en la Festividad de la Virgen del Pilar, les toque jugar el domingo en casa a las 14.00 horas, dejó claro que . "A las dos de la tarde se come y a las cuatro, o un poco antes, se echa la siesta, pero es lo que nos toca y tenemos que jugar", zanjó el madrileño.