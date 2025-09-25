Ty Roberts, jugador del Caja Rural CB Zamora, dispuesto a asumir un rol de líder

Ty Roberts está llamando a ser un hombre importante en el Caja Rural CB Zamora esta temporada. El base californiano se convirtió en la primera cara nueva del equipo en una pretemporada que, como todas, ha tenido altos y bajos pero que no ha ido todo lo bien que a él le hubiera gustado. No obstante, sí dejó claro que “hemos y estamos trabajando muy bien. Los últimos dos o tres días de entrenamiento han sido extraordinarios y creo que estamos listos para afrontar la primera jornada contra Cantabria”. A título personal, tampoco se esconde y está encantado de su papel, dispuesto a ser un líder en el equipo y cumpliendo con el mandato del entrenador que le pide un plus en cada partido. “Tengo capacidad para intentarlo, pero también sé que esto es un juego de equipo y tengo que equilibrar el ser agresivo con el conseguir que todos los compañeros se sientan importantes”, apuntó el base en rueda de prensa, insistiendo también en el buen ambiente y lo cómodo que está con sus compañeros de equipo. Siempre es divertido estar con ellos. Nuestro estilo de juego es muy rápido y esa tiene que ser nuestra carta de presentación, así que lo estoy disfrutando”, concluyó.

Junto al americano estaba el entrenador, Saulo Hernández, quien comentó que, aunque la situación no es la ideal ya que la plantilla no está completa puesto que falta por llegar un ala pivot, aunque más allá de eso está “extraordinariamente contento con ellos a nivel personal y como jugadores”. Todos ellos estarán disponibles este sábado ante Cantabria mientras desde el staff continúan con la mirada puesta en el mercado.

Respecto al encuentro, Hernández tiene claro que le gustaría que "seamos capaces de salir sin complejos y entender que nosotros no damos por perdido ningún partido antes de empezar y este no es una excepción. Entonces, independientemente de cómo estemos, de cómo lleguemos, de cuántos estemos o del rival, nosotros vamos a ir a conseguir la victoria este sábado en Cantabria", indicó.