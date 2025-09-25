El Torneo Regional de Pádel de Zamora ya tiene ganadores

Zamora Pádel Indoor acogió el Torneo Regional de Pádel Centro Comercial Valderaduey, donde se dieron cita varias de las mejores palas del ámbito autonómico y provincial, incluido en el circuito de la Federación de pádel de Castilla y León, con la colaboración de la Asociación Zamorana de Clubs de Pádel y organizado por Viriato Pádel Club.

En la categoría masculina ganaron Mario Rodríguez y Mario Rodríguez, que se impusieron a Pablo Andrés y Asier Cabana. En la Segunda, Ángel de la Fuente y Ángel Gutiérrez se llevaron el partido frente a Juan Carlos Carrero y José Manuel De La Prieta, mientras que en Tercera Eduardo Martín y Manuel de Antón superaron a Manuel De La Iglesia y Valentín Penedones. En veteranos, los mejores fueron Luis Alonso y Óscar Martín tras llevarse la final ante Pedro Calvo y César Fernández.

En consolación, los ganadores fueron José María Casas y Javier Fradejas en Primera; Diego Domínguez y Alberto Ruiz, en Segunda; Axel Santos y Diego de la Fuente, en Tercera y David Palmero y Francisco Carretero en veteranos.

Ganadoras en Primera catgorías / Cedida

En el cuadro femenino, en la Primera categoría vencieron Carmen Villar y Candela de Soroa a la pareja formada por Iara Rocha y Nerea Herrero, que tuvo que retirarse por lesión en el transcurso del segundo set. En Segunda, Almudena Santos y Mariana Sofía Faustino se impusieron a Clara Frontela y Elena Martín, mientras que en consolación la Primera categoría la ganaron Marta Casas y Merce Santo y en Segunda, Jesusa Bratos y Cristina Rojo se alzaron con el trofeo.

Hay que resaltar el buen papel realizado por las parejas zamoranas, tanto en categoría masculina como femenina y mayores de 50, demostrando que el nivel del pádel zamorano goza de una buena salud.

Con la entrega de trofeos y un ágape durante las finales, se cerró el torneo.