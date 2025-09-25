Peralta, jugador del CD Villaralbo, acudirá a la Copa de Regiones UEFA

El CD Villaralbo está de enhorabuena. Uno de sus jugadores, muy querido además por la afición, Dani Peralta, ha sido convocado para defender la camiseta arlequinada. En concreto, el combinado autonómico, que competirá en la Copa de Regiones UEFA, en su fase nacional, comenzará la actividad el próximo miércoles, 1 de octubre, con el primer entrenamiento de la temporada para preparar la participación de Castilla y León en la primera ronda (del 28 al 30 de noviembre), en el estreno del seleccionador Eusebio Sacristán como técnico RFCYLF.

Así, la Real Federación de Castilla y León de Fútbol, a través de su Centro de Tecnificación, hizo este jueves pública su convocatoria para la sesión que tendrá a las seis de la tarde en la sede RFCYLF de Arroyo de la Encomienda (Valladolid). Peralta compartirá sesión con jugadores de toda la Comunidad de clubes como Colegios Diocesanos, Arandina, Atlético Bembibre, Mansillés, La Bañeza, Palencia Cristo Atlético, Santa Marta, Almazán, Guijuelo, Atlético Tordesillas y Mojados.

Centrados en la Liga

Más allá de esta buena noticia, en el CD Villaralbo están más que centrados en el campeonato regular. El equipo de Oji afronta este fin de semana un nuevo desplazamiento para medir fuerzas con el Mansillés, un rival difícil en su casa y que pondrá las cosas difíciles a los azulones. Tras la derrota ante el Tordesillas, en el cuadro zamorano hay muchas ganas de estrenarse en el capítulo de victorias y esta puede ser una gran ocasión para conseguirlo.

El cuadro de Oji, que vio la roja en el pasado encuentro, asumirá nuevas bajas en sus filas, aunque a pesar de todo parte con el objetivo de competir al 100% y mostrar su mejor versión para regresar con un +3.