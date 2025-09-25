El Campeonato de España de Galgos reestructura la fase previa

La junta directiva de la Federacion de Galgos de Castilla y León ha decidido reestructurar la competición de la fase previa del Campeonato de España, formando los grupos clasificatorios por provincias. Castilla y León aportará 132 participantes a las fases previas del LXXXVIII Campeonato de España de Galgos en Campo Copa de S.M. El Rey y le corresponde aportar 4,25 para un total de 16 participantes en la fase final, informó la Territorial. Castilla y León apostará a partir de este año por una distribución provincial de grupos que "facilite una representación lo más amplia posible de las provincias de nuestra comunidad en la fase final."

Los 132 clubes inscritos se repartirán en 4 grupos de 16 participantes y otros 4 grupos de 15 participantes. Los ganadores de estos 8 grupos se sortearan para formar las 4 colleras de la final cuyos ganadores accederán a la fase final del Campeonato de España. El grupo mixto estará compuesto por 8 participantes, el ganador formara parte de una semifinal de grupo mixto con Castilla La Mancha.

Tanto la distribución de los clubes que formarán parte de cada grupo como los emparejamientos de las colleras se realizará por sorteo, el próximo día 4 de octubre a las 19.00 horas en la Casa Municipal de Cultura de Nava del Rey. Se asignaran al grupo mixto dos participantes de la provincia con más representación y un participante de cada provincia que tenga más de un club inscrito: Valladolid 2, Zamora 1, Salamanca 1, Palencia 1, Segovia 1, Avila 1, León 1.

La provincia de Valladolid aporta 38 clubes divididos en un grupo de 16 participantes, un grupo de 15 participantes y el resto -7 clubes- pasarán a un grupo compartido. La provincia de Zamora participará con 37 clubes divididos en un grupo de 16 participantes, un grupo de 15 participantes y el resto -6 clubes- pasarán a un grupo compartido.

Salamanca tendrá un grupo de 16 participantes. Palencia aporta 13 clubes, más uno de Burgos y uno de La Rioja que formarán un grupo de 15 participantes.

Por Segovia correrán 7 clubes, más 6 de Avila y 3 de León formando un grupo de 16 participantes. Y el resto de Valladolid (7), el resto Zamora (6) y dos de León formarán un grupo de 15 participantes.

Zamora estará representada por los siguientes clubes: Arcenillas, Baltuana, Calabrés, Campeador, Diamante, Dontel, El Bahillo, El Cachín, El Lebrel Salmantino, El Lebrel Zamorano, El Tariego, Teso Mayo, Tomillar, El Viso, Fandango, Galgosalada, Galgueros de Tierra de Campos, Jambrina, La Alegría, Guareña, Magdalena, La Rabona Zamora, Mara, Matacán, Moreruela, Nápoli, Rayo Vezdemarbán, San Antonio, San Esteban del Molar, Santa Cristina de la Polvorosa, Toro, Tovar, Valmoro, Virgen de la Hiniesta, Virgen de La Veguilla, Virgen del Olmo, Viriato y Zamora.n