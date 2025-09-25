Aina Martín, jugadora del Recoletas Zamora: "La Final Four no es el objetivo, pero queremos estar ahí"

El Recoletas Zamora ya está en capilla para una nueva aventura en la Liga Challenge. El Zamarat debutará este sábado en Castellón conscientes todas las componentes que no tienen esa presión de cursos anteriores por pelear por el ascenso, aunque ellas van a luchar por todo. Así lo confirmó la capitana, Aina Martín, quien destacó el hambre y las ganas que hay en el vestuario por hacer las cosas bien. “Puede que el reto no sea la Final Four pero nosotras sí queremos estar ahí. Queremos ganar cada partido”, indicó la jugadora que confirmó que a pesar de la pretemporada complicada que han tenido, están preparadas para el primer partido este sábado a las 19.30 horas.

La jugadora también habló de la nueva plantilla que han conformado en el club y sí confirmó que es un plantel más joven, pero “se nota la ambición y las ganas”. “No nos cansamos”, indicó Aina quien cree que una de las claves de este primer partido, y de todos en general, es meterle mucho ritmo al partido.

Quien debuta como primer entrenador del Recoletas es Raúl Pérez. El técnico, tras una pretemporada de muchos contratiempos, admitió que llegan a este primero duelo “con pinzas, aunque con muchas ganas de competir”. El responsable de banquillo, segundo de Vasconcelos anteriormente, habló de la competición insistiendo en que el nivel medio de la liga ha subido, y destacó por encima de todos a Mallorca, gran favorito a batir y aspirante a todo.

En el Zamarat, no obstante, están centradas en su duelo en Castellón donde les espera un rival muy adaptado y acoplado ante el que intentarán dominar el rebote e imponer su ritmo. En estos momentos, Raúl Pérez cree que podrá contar con todas sus pupilas, aunque es evidente que el equipo no está al 100% de su capacidad.