El Zamora CF, con las víctimas de los incendios forestales

El estadio Reino de León acoge este miércoles -20.00 horas- el torneo cuadrangular solidario -retransmitido por Teledeporte- en el que participará el Zamora CF, junto a la Cultural y Deportiva Leonesa, SD Ponferradina y Ourense CF con el objetivo de recaudar fondos y rendir homenaje a las víctimas y al personal que participó en las labores de extinción de los incendios que se produjeron en el mes de agosto en diferentes provincias de Castilla y León y Galicia.

El equipo rojiblanco no interrumpirá sus entrenamientos pese al viaje a León. | ZCF

LaLiga también colabora en la organización de esta cita convocada, según sus impulsores, desde el "dolor y la rabia", igual que ya se volcó en su ayuda a los damnificados en otras catástrofes naturales y humanas como la Dana en la zona de Levante y Castilla-La Mancha o la erupción del volcán en La Palma.

Los primeros en plantear esta iniciativa fueron los dos clubes leoneses, la SD Ponferradina y Cultural y Deportiva Leonesa, a la que luego se sumaron el Zamora CF y el Ourense CF, ambos, como el equipo berciano, integrantes del grupo 1 de Primera RFEF, mientras que la Cultural milita en LaLiga Hypermotion.

Dos partidos de 45 minutos

El formato elegido será de dos partidos de 45 minutos cada uno enfrentando, después de realizarse un sorteo previo, a los cuatro equipos, con entrada gratuita para los aficionados de todos los clubes que podrán retirarlas en sus respectivas sedes sociales o antes del encuentro en las taquillas del estadio Reino de León.

Las personas que quieran aportar su ayuda podrán hacerlo a través de las donaciones por la plataforma de Bizum o el ingreso en la "fila 0" en la cuenta habilitada por Caja Rural y la entidad Abanca.

El Zamora CF afronta este encuentro tras firmar un empate a cero en su visita al Arenteiro el pasado sábado, que le mantiene invicto en la competicion del Grupo 1 de Primera RFEF, un encuentro que le servirá para preparar el partido de Liga contra el Mérida que se jugará en el Ruta de la Plata este sábado a las 16.00 horas. En este sentido, la Federación Española anunció ayer que el Avilés visitará el estadio Ruta de la Plata el próximo 12 de octubre a las 14.15 horas en el encuentro que corresponde a la séptima jornada de Primera Federación. Antes, el conjunto avilesino debe enfrentarse, este domingo, al filial del Athletic y visitar, el próximo 5 de octubre, el estadio Pedro Escartín, casa del Deportivo Guadalajara.

La Cultural Leonesa jugará este partido estrenando entrenador con Cuco Ziganda y condicionado por ese pueso 19 que ocupa en la clasificación de la LaLiga Hypermotion, con una victoria y un empate en seis partidos. Tampoco afrontan el partido benéfico en las mejores condiciones Ponferradina y Ourense, rivales del Zamora CF en el Grupo 1.

El equipo berciano, que estuvo a punto de ascender en la pasada campaña ocupa puestos de descenso con sólo una victoria en su casillero y pensando en la visita que tiene que realizar en la próxima jornada al Osasuna B. Peor todavía lo tiene el Ourense que solo ha sumado dos empates en las cuatro primeras jornadas, aunque conviene recordar que eliminó al Zamora CF en la Copa Federación por un apurado 2-1. n