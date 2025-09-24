El Zamora CF sale derrotado del Partido de los Incendios (0-1)

El Zamora CF salió derrotado por la mínima ante la Ponferradina en el partido de homenaje a las víctimas de los incendios de este verano que congregó ayer en León a unas 5.000 personas para presenciar los dos encuentros de 45 minutos programados. En el otro partidillo, la Leonesa cayó ante el Ourense por 0-1.

Los reservas del Zamora CF no pudieron con una Ponferradina mucho más motivada para este encuentro que desde el primer momento decidió ir a por la victoria. Juan Sabas optó por dar los 45 minutos de juego a sus jugadores menos habituales y si en la Ponferradina se produjeron hasta seis cambios en los 45 minutos de juego, en el equipo rojiblanco tan sólo el de Alvaro Romero, que se lesionó en el minuto 40, por Merchán.

Ya desde los compases iniciales, Sergio Benito se erigió como el jugador más activo en el ataque de la Ponferradina y en el minuto 5 cedió un balón de oro a Mula que disparó ligeramente alto ante la salida de Pereda que ocupó ayer la portería zamorana. El Zamora no conseguía llegar al área contraria y tuvo que ser Álvaro Romero el que lanzó una falta algo pasada y poco después fue Sergi López, el que disparó desde el pico del área pero atrapó el portero berciano.

Pero era la Ponferradina la que creaba más peligro y, de nuevo Benito, fue el que buscó el gol con un disparo desde la frontal que salió rozando el poste.

A los 20 minutos se producía un cambio masivo en la Ponferradina que le sirvió para presionar todavía más y conseguir llegar al área contraria en un par de ocasiones.Pero tuvo que ser un pase erróneo de Moha el que provocase el gol con un primer disparo de Pau Ferrer que rechazó el defensa Luismi, pero el balón lo recogió Borja Vázquez para plantarse ante Pereda y batirle por bajo de tiro ajustado al poste.

El partido había quedado sentenciado porque el Zamora seguía sin capacidad de reacción y además Álvaro Romero se lesionaba, en la que fue la peor noticia del amistoso del Reino de León.

Pese a ser de categoría inferior y de ocupar el último puesto en su grupo de Primera RFEF el Ourense fue el que llevó la iniciativa en los primeros compases del segundo partidillo de 45 minutos.La Cultural jugaba sin prisas con Cuco Ciganda sentado por primera vez en el banquillo leonés. Y antes de cumplirse los diez primeros minutos, Mboula, de la Leonesa, tenía que salir del campo lesionado.

Hasta el minuto 20 no llegaría la primera ocasión de ataque que protagonizó Marcos, el sustituto de Mboula, que se fue de su marcador y se plantó ante el portero aunque su disparo fue un poco flojo y atrapó sin problemas el portero del Ourense.

Todo parecía indicar que el partidillo finalizaría sin goles, pero llegó un córner en el minuto 39 al que no llegó el portero leonés y Piera, en el segundo palo, remató de cabeza al fondo de la red. Y la Leonesa ya no tuvo capacidad de reacción y el 0-1 ya no se movió en el marcador.