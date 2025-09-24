Viñas espera ya la segunda edición de su trail "El Rincón de Aliste"

La localidad zamorana de Viñas se encuentra ya inmersa en los preparativos de su II Trail "El Rincón de Aliste", una cita deportiva que tuvo mucho tirón en su estreno y que regresa al calendario deportivo de la provincia el próximo 11 de octubre.

El trail, organizado por Trail Rincón de Aliste regresa con dos modalidades diferentes para los interesados en conocer la localidad de Viñas y sus alrededores. Por una parte, el trail regresa con dos distancias para los corredores, una larga con un recorrido de 19,7 kilómetros y otra más corta con un trazado de 9,7 kilómetros; mientras que, por otra, la prueba dará espacio a los senderistas también con dos distancias para adaptarse al nivel de los inscritos: la larga, de 9,7 kilómetros de longitud, y la corta, de 5,27 kilómetros.

El plazo de inscripción de la prueba se encuentra ya abierto, costando la inscripción para aquellos que quieran participar en la modalidad de trail de 12 euros sin comida y 17 euros con comida; mientras que, para la modalidad destinada a senderistas, los precios serán de 10 y 15 euros, respectivamente. Costes de los que, de cada participante, la organización destinará un euro a la Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo.

Con el apoyo de la Fundación Caja Rural de Zamora y Caja Rural, así como del Restaurante Los Castaños (donde se llevará a cabo la entrega de premios y la cena posterior a la prueba), el II Trail "El Rincón de Aliste" cuenta ya con un total de 116 deportistas inscritos. Una cifra que se espere aumente en los próximos días.