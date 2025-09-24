Dos investigados y un detenido en Pontevedra por los altercados al paso de la Vuelta

Los incidentes registrados el pasado 9 de septiembre en el municipio pontevedrés de Mos con motivo de la llegada de la Vuelta a Españase han saldado con dos personas investigadas y un detenido.

Los dos investigados tienen su residencia en Redondela y Ourense mientras que el detenido es un vecino de Arcade. Los tres rondan los 40 años de edad.

Participaban en la manifestación propalestina y contra la participación del equipo Israel en la carrera, y protagonizaron bloqueos de la calzada en el alto de San Cosme, un momento en el que, supuestamente, insultaron y mostraron una actitud hostil, además de propinar patadas y puñetazos a los agentes actuantes. Según fuentes conocedoras de las diligencias, a los tres se les acusa de cometer supuestos delitos de desórdenes públicos y desacato.

La notificación de estas acusaciones a los tres se produjo se produjo en los días posteriores, no cuando ocurrieron los hechos. “Por proporcionalidad y por no acusar más incidentes”, añaden las fuentes