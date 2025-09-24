Un gol de Adri mantiene sin mácula al CD Villaralbo "B"

El C.D. Villaralbo "B" sumó su segunda victoria en liga en un encuentro muy intenso ante el CD Coreses que se decantó con un gol de Adri.

Los locales plantearon un encuentro basado en el orden defensivo y en la intensidad de los duelos. Los villaralbinos, se pusieron el mono de trabajo, y equilibraron fuerzas viéndose una gran disputa en cada balón dividido, si bien es cierto que en algunas acciones el colegiado fue excesivamente permisivo. La propuesta villaralbina generó dos ocasiones claras en esta primera parte del encuentro, en las que Fer no pudo concretar su remate y alterar el 0-0.

Tras la reanudación, las ocasiones se prodigaron en ambas áreas, pero solo Adri fue capaz de acertartras recoger un rechace en área rival y dar los tres puntos al filial azulón, que se mantiene invicto en liga.