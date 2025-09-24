FÚTBOL
El Real Madrid-Barcelona en el Bernabéu se jugará el domingo 26 de octubre a las 16:15
Será el partido más destacado de la 10ª jornada de Liga y se podrá ver a través de la plataforma DAZN
El primer clásico de la temporada ya tiene fecha. Real Madrid y Barcelona se medirán el próximo domingo 26 de octubre a las 16:15 horas en el Santiago Bernabéu. El partido más destacado de la 10ª jornada de Liga se podrá ver a través de la plataforma DAZN.
Los dos equipos son los más destacados en la clasificación hasta el momento en la competición doméstica. Los Xabi Alonso son líderes y los de Hansi Flick ocupan la segunda plaza en la tabla. Mientras los madrileños cuentan sus seis partidos por victorias, con 18 puntos de 18 posibles, los azulgranas suman 13 puntos de 15, con un partido, que disputarán este jueves al Oviedo en el Tartiere (21:30).
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Desaparición en Zamora: buscan a un hombre de 63 años llamado Antonio en un Peugeot rojo
- Comienzan las obras del nuevo aparcamiento gratuito en Zamora de más de cien plazas
- Un padre es juzgado en Zamora por agresión sexual a su hija menor de edad
- Tres ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes reciben una subvención para la organización de certámenes ganaderos
- Buena evolución del incendio de Malillos, el segundo en menos de un mes
- Una joven de 33 años es atropellada en Zamora, frente a los antiguos Cines Barrueco
- Aceras intransitables y acumulación de basura en este barrio de Benavente
- La Feria del Pimiento de Benavente pondrá a la venta más de 5.000 kilos del fruto rojo