El "Ciudad de Zamora" para visibilizar la labor de Azavi y el mundo del waterpolo

El Club Waterpolo Zamora será protagonista de la actividad deportiva en la capital este sábado con la disputa de la segunda edición de su Memorial "Ciudad de Zamora". Una cita que regresa con el objetivo de dar visibilidad tanto a la disciplina que da fundamento a esta entidad como a la labor de AZAVI (Asociación Zamorana contra la Violencia).

Por segundo año, los equipos sénior del waterpolo zamorano tendrán el punto de partida a su temporada en este torneo que se desarrollará en la Piscina Municipal "Los Almendros" este sábado en una amplia jornada que arrancará a las 10.45 horas y culminará superadas las 18.00 horas con la correspondiente entrega de premios de la competición.

En esta ocasión, la puesta a punto del Club Waterpolo Zamora cuenta con una doble visión. Por una parte, acercar a la sociedad la espectacularidad y gran atractivo de este deporte acuático en busca de un impulso que potencie las ya existentes y crecientes categorías inferiores con las que cuenta la entidad. Una base que, gracias al trabajo de los técnicos con Lucía Gavilanes al frente, sigue dando pasos hacia delante temporada tras temporada. Y, por otra, dar a conocer en la ciudad la importante labor que realiza AZAVI y la valía de su programa de actividades en busca de una Zamora mejor.

La unión de fuerzas entre ambas entidades se verá reflejada en las gradas y vaso de "Los Almendros" en un torneo que espera contar con un buen número de espectadores, siendo la entrada completamente gratuita para todos los partidos previstos. Una serie de encuentros que medirá las fuerzas de cinco clubes diferentes.

El II Memorial "Ciudad de Zamora", con el Ayuntamiento de Zamora como principal patrocinador junto a Caja Rural y Diputación de Zamora, presenta con un programa mixto, con un torneo triangular femenino y otro masculino. En el caso del conjunto sénior masculino, los jugadores del Club Waterpolo Zamora dejarán atrás el verano enfrentándose tanto al Club Waterpolo Valladolid como al Club Waterpolo Posesión de Talavera de la Reina. Mientras que, por su parte, el equipo sénior femenino abrirá el curso con dos partidos en los que jugará contra la sección femenina del club manchego y contra el Waterpolo As Mariñas gallego.

Desde el Club Waterpolo Zamora esperan que esta actividad mantenga el interés despertado sobre la disciplina en actividades anteriores, como las exhibiciones veraniegas, y de paso a que nuevos jóvenes prueben fortuna en este deporte.