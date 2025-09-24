Bueno y Sánchez, lejos de los mejores por ahora

Iván Bueno y Adrián Sánchez representaron al Vino de Toro Caja Rural en el control autonómico para atletas Sub-16 que realizó Federación de Castilla y León de cara al próximo Campeonato de España por Selecciones (CESA). Dos atletas que, pese a su desempeño, no tuvieron fortuna y no aprovecharon la ocasión con una actuación alejada de sus mejores marcas.

Tanto Bueno como Sánchez iniciaron recientemente la temporada y la falta de preparación y rodaje se dejaron notar en la disputa de los 3 kilómetros marcha y los 1.000 metros lisos, sus respectivas pruebas. Bueno sufrió diversos problemas y acabó su participación en los 3.000 metros marcha con un tiempo de 16.24.32; mientras que su compañero no pudo brillar en el kilómetro y acabó quinto con una marca de 2:54.95.

Los dos atletas del Vino de Toro trataron de representar a su comunidad en la cita nacional, pero ninguno de ellos tenía tal objetivo dentro de sus retos para la presente campaña, por lo que continuarán ejercitándose para preparar sus próximas citas.