El billete para el Mundial de agua dulce flotador pasa por Villaralbo, sede del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas

Villaralbo se convertirá del 25 al 28 de septiembre en capital de la pesca deportiva. Su escenario de pesca en el río Duero será la sede de la celebración del LVI Campeonato de España de Selecciones Autonómicas y la Concentración Nacional de Agua Dulce Flotador.

Un centenar de los mejores pescadores en categoría senior masculina a nivel nacional, procedentes de prácticamente todas las comunidades autónomas, se darán cita en la localidad zamorana para disputar esta competición de pesca de agua dulce con flotador convocada por la Federación Española de Pesca y Casting (FEPYC) y que cuenta con la organización de la Federación de Pesca y Casting de Castilla y León y la colaboración de la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Villaralbo y la Diputación de Zamora, entre otras entidades y empresas patrocinadoras.

La cita ha sido presentada en la Diputación de Zamora de la mano del diputado de Juventud y Deportes, Juan del Canto Sevillano, el alcalde del Ayuntamiento de Villaralbo, Santiago Lorenzo Peláez, y el presidente del Comité de Agua Dulce de la Federación de Pesca y Casting de Castilla y León, Paulino Cobreros Pérez. Todos ellos, remarcando el gran valor de una prueba deportiva de esta envergadura para la localidad zamorana, así como su positivo impacto para la provincia.

Juan del Canto destacó que la institución provincial quiere impulsar el escenario de pesca que sirve de marco a la competición y en cuya habilitación han colaborado tanto la institución provincial como el Ayuntamiento de Villaralbo. "Desde la Diputación hemos puesto un gran empeño en impulsar esta atracción tan grande que tenemos en la provincia, y a la que se le ha llamado la Perla del Duero. De hecho, ha sido considerado por algunos medios de comunicación especializados como uno de los mejores escenarios de pesca de toda España", declaró sobre este espacio fluvial que cuenta con 140 puestos a lo largo de 5 kilómetros de recorrido. Un enclave que, además, apuntó cuenta ccon "potencial para ser polo de atracción del turismo asociado a este deporte". Una disciplina que cuenta con participantes de todas las regiones y cuya presencia en Villaralbo se traduce en beneficio para la hostelería y negocios de Villaralbo y sus alrededores.

En cuanto a la disputa del campeonato, Paulino Cobreros recordó que esta prueba del Campeonato de España es clasificatoria para el Campeonato del Mundo 2026. La modalidad es pesca de agua dulce, admite todas las especies, menos salmónidos, y puntúa por peso. Es pesca con flotador sin muerte, es decir, que se devuelven al río todas las capturas vivas.