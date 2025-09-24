El Benavente B-Villalpando bate al Atlético Zamora

El CD Benavente-Villalpando saldó con victoria su visita a la capital donde midió fuerzas con un Atlético Zamora al que doblegó por 1-3.

La contienda arrancó con juego alterno y sin ocasiones de gol, hasta que en el minuto 18 los locales se adelantaron en el marcador por mediación de Hugo. Tanto que espoleó a la formación atlética, que intentó aumentar su distancia en los siguientes minutos de la primera parte, que terminó 1-1 con un postrero tanto de Nicolay.

El empate dio alas al Benavente-Villalpando en la segunda mitad. Los visitantes pasaron a dominar el juego y ya en el minuto 56 tomaron también el mando del marcador con un gran cabezazo de Jorge. Un gol que no pudo ampliar hasta la recta final, cuando Fer hizo el definitivo 1-3 aprovechando la fatiga local en su intento por puntuar.