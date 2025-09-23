Victoriano Sotelo, campeón de Europa

Los hermanos Sotelo siguen haciendo historia en el tiro olímpico zamorano después de que Victoriano se colgase la medalla de oro en el Campeonato de Europa en la clasificación junior, y el cuarto puesto en el Mundial. Por su parte, David Sotelo alcanzó la medalla de plata en las competiciones por naciones y equipo del Europeo, mientras que en el Campeonato del mundo repitió el segundo puesto por equipos también con Castilla y León y acarició la medalla de bronce en la clasificación individual. El pequeño de los Sotelo venía además de adjudicarse la victoria en el Campeonato de España de Fosos Universal por Autonomías disputado en la Sociedad de Tiro ‘San Isidro’, de Villanueva de Gállego (Zaragoza).

Victoriano Sotelo, con el oro alcanzado en el Campeonato de Europa. | RFETO

En el Campeonato de Europa disputado en el Campo de tiro ‘El Fresnillo’ de Ávila, Victoriano Sotelo firmó una marca de 112/125 que le permitió terminar por delante del manchego Álvaro García de Nicolás, con 110. El portugués Manuel Lourenzo se proclamó campeón de Europa absoluto, mientras los españoles Pablo Rivero y Francisco Javier Moreno ganaban la plata y el bronce.

También alcanzaron el título continental María José González (Damas), Lesmes Chamorro (Veteranos), Joaquín Fernández (Súper Veteranos) y José Carlos Cristobo (Adaptados).

David Sotelo sumó dos segundos puestos: por selecciones nacionales, con España, con una marca de 116/125 junto a Rubén Abádez (119) y Félix Bermejo (112); y por equipos con Ferticale, compitiendo junto a Pedro Sáenz de Abia y Manuel Ángel Lorenzo Noriega.

El Campeonato del Mundo se celebró en el campo de tiro de Somontes en Madrid, con 260 participantes, en el mes de agosto y ahí Victoriano Sotelo tan sólo pudo ser cuarto con una marca de 138/150. David Sotelo se proclamó segundo con el equipo español y acarició la medalla con una gran marca de 148/150 y tras el desempate tuvo que conformarse con la cuarta posición.

Estas dos competiciones han sido las últimas de la temporada para los dos jóvenes tiradores zamoranos que se encuentran de pleno en la élite española del foso universal. n