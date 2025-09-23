Golf
Pedro Luis Martínez gana el Torneo Leche Gaza en Valderrey
Juan José Adánez y Rubén Mata, ganadores en Primera y Segunda Categoría
C. J. T.
Pedro Luis Martínez se proclamó campeón del Torneo Leche Gaza disputado en el Campo de Golf de Valderrey celebrado el pasado sábado. Una cita marcada por el buen ambiente y el apoyo de la firma zamorana, patrocinadora del evento. Martínez se alzó campeón de scratch con un total de 25 puntos, completando el cuadro de honor Juan José Adánez como vencedor en Primera Categoría y Rubén Mata logrando el triunfo en Segunda Categoría.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La pastelería de Zamora que se asienta en la última ubicación del mítico Bazar J: homenaje a los viejos almacenes
- La otra cara del Buscyl contada por un conductor de autobús: 'A rezar
- Una oportunidad para que Zamora demuestre fuerza y unión
- Las últimas voces del ovino en Zamora: el ocaso de un oficio
- Un estafador vende un tractor por 2.000 euros a un agricultor zamorano y no se lo entrega
- Cinco lesionados con cuchillos en una pelea se enfrentan a 30 años de cárcel
- Un paseo por La Ventana de Zamora: el estilo único de lo hecho a mano
- Fiestas de septiembre en Zamora: programa para hoy