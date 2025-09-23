Pedro Luis Martínez gana el Torneo Leche Gaza en Valderrey

Pedro Luis Martínez se proclamó campeón del Torneo Leche Gaza disputado en el Campo de Golf de Valderrey celebrado el pasado sábado. Una cita marcada por el buen ambiente y el apoyo de la firma zamorana, patrocinadora del evento. Martínez se alzó campeón de scratch con un total de 25 puntos, completando el cuadro de honor Juan José Adánez como vencedor en Primera Categoría y Rubén Mata logrando el triunfo en Segunda Categoría.