Golf
Pablo César Gómez se hace con "la torre" de Villarrín de Campos
Alberto González y Rafael Díez dominaron en Primera y Segunda Categoría
Pablo César Gómez, vencedor en la categoría de scratch con 79 golpes brutos, se alzó campeón el pasado domingo del XXIV Torneo Ayuntamiento de Villarrín de Campos disputado con motivo de las fiestas de la localidad zamorana. Gómez superó en la clasificación a Alberto Gómez y José María González, encabezando la entrega de trofeos en la que Myung Sim Kim fue reconocida como campeona femenina, Alberto González y Rafael Díez como ganadores de Primera y Segunda categoría.
