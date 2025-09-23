Lucía Pérez, medalla de plata en el Campeonato de Castilla y León de saltos 2025

Lucía Pérez, amazona de Moraleja del Vino, brilló con luz propia el pasado fin de semana sobre la pista de La Deportiva de Burgos, escenario del Campeonato de Castilla y León de saltos 2025. Una cita en la que logró hacerse con la medalla de plata en su categoría representando al Club Hípico VR.

Pérez realizó una sobresaliente actuación consiguiendo el primer puesto de su categoría en las tres jornadas disputadas a lo largo de los días 19, 20 y 21 en suelo burgalés. Una muestra de talento que llevó a la zamorana disputar el desempate por los primeros puestos entre cuatro binomios, haciéndose finalmente con la medalla de plata en infantiles.

La joven de Moraleja del Vino y su medalla de plata contribuyeron así al gran éxito de su club en el campeonato regional, en el que David Juan Mendieta y Lucía Mendieta también obtuvieron buenos resultados para contribuir al orgullo de su entrenadora, Flavia Crespo, que fija ahora el entrenamiento de sus pupilos para la próxima disputa del Campeonato de España.