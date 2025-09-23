Gavi ya ha pasado por quirófano: estará entre cuatro y cinco meses de baja

Gavi ya ha pasado por el quirófano. El jugador ha sido intervenido este martes con éxito por el doctor Joan Carles Monllau bajo la supervisión de los servicios médicos del club para solventar las molestias en su rodilla derecha, según informó el club en un comunicado.

El centrocampista se ha sometido a una artroscopia para solucionar la lesión en el menisco interno y se ha procedido a suturarlo para preservar el menisco. Gavi quedará ahora pendiente de su evolución, pero el tiempo de recuperación se estima alrededor de 4-5 meses. Un plazo superior al que se preveía inicialmente, que era de entre mes y medio y dos meses.

Gavi probó un tratamiento conservador intenso antes de decidir si debía pasar por el quirófano. Los resultados indicaron que era aconsejable la artroscopia para no sufrir más de la rodilla y evitar tener que jugar con dolores.

Los retos de Gavi

La prioridad es que se recupere al cien por cien y la rodilla derecha deje de dar problemas de una vez por todas. Gavi ya ha demostrado su capacidad de superación y esta vez se entregará nuevamente al máximo para estar más pronto que tarde a la disposición de Hansi Flick.

Gavi quiere estar pronto de nuevo con sus compañeros del Barça / FC BARCELONA

El jugador quiere estar a su máximo nivel para volver a tener protagonismo en el Barça y la selección. La competencia en la medular del conjunto blaugrana es muy grande, al igual que con la selección española. En ambos casos tiene la tranquilidad de saber que cuenta con la confianza de Hansi Flick y Luis de la Fuente, por lo que entrará de nuevo en sus planes a la que esté recuperado.

Los retos de esta temporada son máximos con la idea del Barça de pelear por todos los títulos, en especial por la Champions que se escapó de forma muy dolorosa frente al Inter, mientras que con la selección aspira a ser uno de los elegidos para disputar el Mundial del verano en Estados Unidos, México y Canadá.