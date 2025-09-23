Taekwondo
El Club Taekwondo Benavente Quesos El Pastor da la talla en Polonia
La expedición de nueve deportistas regresó sin medallas, pero acarició la ronda de semifinales en varias categorías y pesos
C. J. T.
El Club Taekwondo Benavente Quesos El Pastor se midió de tú a tú con los mejores de Europa en el reciente Open de Polonia G-1, competición en la que no pudo regresar con medalla alguna pese a firmar un muy buen papel.
La entidad benaventana acudió a Varsovia durante el fin de semana cargada de ilusión para luchar sobre el tatami del Osir Bemowo Sport Centre frente a más de un millar de deportistas que también aspiraban a las medallas en esta competición puntuable para el ránking mundial. Un hecho que elevó notablemente el nivel, aunque los nueve deportistas de Benavente rindieron con creces pese a dicha circunstancia.
En categoría sénior, Marcos Baílez se apuntó una victoria, pero el triunfo le costó caro al caer lesionado y no poder disputar los cuartos de final. Una ronda a la que accedió también Miriam Uña, que ganó su primer combate y no pudo alcanzar las semifinales. Un paso que no lograron dar Bruno Rueda, Marcos García y Elvira Martínez, que se encontraron rivales muy fuertes en su debut. También cayó en su estreno el número uno del ránking nacional en -63 kilos júnior, Marcos López, fruto de un combate complicado y dos decisiones arbitrales que le dejaron fuera de los puntos y ponen en peligro su presencia en el próximo Campeonato de Europa, con el benaventano a la espera de la decisión que tome el Equipo Técnico de la Selección Española para componer su equipo.
Las medallas también se escaparon en categoría cadete. Héctor Rabanal pasó a cuartos, pero se enfrentó al número uno ucraniano; y tanto Ignacio Rivera como Pedro Ríos también accedieron a dicha ronda, pero no pudieron pelear por las preseas.
Pese a la ausencia de metales, el Club Taekwondo Benavente Quesos El Pastor regresó satisfecho de su actuación, demostrando está muy cerca de la élite continental y pudiendo equipararse sobre el tatami a los mejores deportistas europeos de su disciplina.
- Tres ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes reciben una subvención para la organización de certámenes ganaderos
- La pastelería de Zamora que se asienta en la última ubicación del mítico Bazar J: homenaje a los viejos almacenes
- Una mujer juzgada por acosar a su exmarido en un pueblo de Zamora admite los hechos y elude la prisión
- Cinco lesionados con cuchillos en una pelea se enfrentan a 30 años de cárcel
- La otra cara del Buscyl contada por un conductor de autobús: 'A rezar
- Fiestas de septiembre en Zamora: programa para hoy
- La defensa del hostelero de Olleros de Tera recurre la apertura de la pieza separada
- Romería de la Virgen de la Carballeda: devoción inmemorial a la doble patrona