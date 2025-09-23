Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Taekwondo

El Club Taekwondo Benavente Quesos El Pastor da la talla en Polonia

La expedición de nueve deportistas regresó sin medallas, pero acarició la ronda de semifinales en varias categorías y pesos

La expedición del Club Taekwondo Benavente en Polonia.

La expedición del Club Taekwondo Benavente en Polonia. / Cedida

C. J. T.

El Club Taekwondo Benavente Quesos El Pastor se midió de tú a tú con los mejores de Europa en el reciente Open de Polonia G-1, competición en la que no pudo regresar con medalla alguna pese a firmar un muy buen papel.

La entidad benaventana acudió a Varsovia durante el fin de semana cargada de ilusión para luchar sobre el tatami del Osir Bemowo Sport Centre frente a más de un millar de deportistas que también aspiraban a las medallas en esta competición puntuable para el ránking mundial. Un hecho que elevó notablemente el nivel, aunque los nueve deportistas de Benavente rindieron con creces pese a dicha circunstancia.

En categoría sénior, Marcos Baílez se apuntó una victoria, pero el triunfo le costó caro al caer lesionado y no poder disputar los cuartos de final. Una ronda a la que accedió también Miriam Uña, que ganó su primer combate y no pudo alcanzar las semifinales. Un paso que no lograron dar Bruno Rueda, Marcos García y Elvira Martínez, que se encontraron rivales muy fuertes en su debut. También cayó en su estreno el número uno del ránking nacional en -63 kilos júnior, Marcos López, fruto de un combate complicado y dos decisiones arbitrales que le dejaron fuera de los puntos y ponen en peligro su presencia en el próximo Campeonato de Europa, con el benaventano a la espera de la decisión que tome el Equipo Técnico de la Selección Española para componer su equipo.

Las medallas también se escaparon en categoría cadete. Héctor Rabanal pasó a cuartos, pero se enfrentó al número uno ucraniano; y tanto Ignacio Rivera como Pedro Ríos también accedieron a dicha ronda, pero no pudieron pelear por las preseas.

Pese a la ausencia de metales, el Club Taekwondo Benavente Quesos El Pastor regresó satisfecho de su actuación, demostrando está muy cerca de la élite continental y pudiendo equipararse sobre el tatami a los mejores deportistas europeos de su disciplina.

