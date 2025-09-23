El Club Taekwondo Benavente Quesos El Pastor da la talla en Polonia

El Club Taekwondo Benavente Quesos El Pastor se midió de tú a tú con los mejores de Europa en el reciente Open de Polonia G-1, competición en la que no pudo regresar con medalla alguna pese a firmar un muy buen papel.

La entidad benaventana acudió a Varsovia durante el fin de semana cargada de ilusión para luchar sobre el tatami del Osir Bemowo Sport Centre frente a más de un millar de deportistas que también aspiraban a las medallas en esta competición puntuable para el ránking mundial. Un hecho que elevó notablemente el nivel, aunque los nueve deportistas de Benavente rindieron con creces pese a dicha circunstancia.

En categoría sénior, Marcos Baílez se apuntó una victoria, pero el triunfo le costó caro al caer lesionado y no poder disputar los cuartos de final. Una ronda a la que accedió también Miriam Uña, que ganó su primer combate y no pudo alcanzar las semifinales. Un paso que no lograron dar Bruno Rueda, Marcos García y Elvira Martínez, que se encontraron rivales muy fuertes en su debut. También cayó en su estreno el número uno del ránking nacional en -63 kilos júnior, Marcos López, fruto de un combate complicado y dos decisiones arbitrales que le dejaron fuera de los puntos y ponen en peligro su presencia en el próximo Campeonato de Europa, con el benaventano a la espera de la decisión que tome el Equipo Técnico de la Selección Española para componer su equipo.

Las medallas también se escaparon en categoría cadete. Héctor Rabanal pasó a cuartos, pero se enfrentó al número uno ucraniano; y tanto Ignacio Rivera como Pedro Ríos también accedieron a dicha ronda, pero no pudieron pelear por las preseas.

Pese a la ausencia de metales, el Club Taekwondo Benavente Quesos El Pastor regresó satisfecho de su actuación, demostrando está muy cerca de la élite continental y pudiendo equipararse sobre el tatami a los mejores deportistas europeos de su disciplina.