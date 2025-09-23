El Caja Rural Atlético Benavente ya conoce su próximo rival en la Copa del Rey: Leis Pontevedra

El Caja Rural Atlético Benavente tiene ya rival para la segunda ronda de la Copa de S.M. el Rey tras el sorteo celebrado esta mañana en las dependencias de la Real Federación Española de Fútbol. La escuadra de Macías, que superó en primera ronda al Arcos de la Llana FS por 3-6, se medirá ahora a uno de sus rivales en liga: Exlabesa Leis Pontevedra FS.

Los vencedores del torneo del KO en primera ronda, que arrancó con 21 vibrantes encuentros, entraron ayer al bombo en la Sala Iberia de la Ciudad de Fútbol de Las Rozas buscando un cruce amable para seguir escalando en uno de los campeonatos favoritos de los jugadores. Todos querían evitar a los cinco exentos de la eliminatoria inicial y tener un oponente asequible, así como un viaje cómodo. Y en esa fortuna que depara el sorteo, esta vez con David Madrid (CDB Rivas Futsal) como mano inocente, el Caja Rural Atlético Benavente encontró en un viejo conocido a su próximo adversario.

Los benaventanos se enfrentarán con el Exlabesa Leis Pontevedra FS, un adversario al que conoce bien tras medir fuerzas con los gallegos durante los últimos años en las alturas de su grupo en Segunda División B. Un oponente de alto nivel, exigente y que, además, contará con el "factor cancha" a su favor en el duelo que está previsto que se dispute entre los días 7 y 8 de octubre.

El envite copero mide a dos de los grandes candidatos al título en el Grupo 1 de Segunda División B. Dos aspirantes al ascenso que han empezado la temporada con buen pie, ganando sus dos partidos hasta la fecha, y que ocupan ya puestos punteros en la tabla de la liga. Los pontevedreses son los actuales líderes; los benaventanos, por su parte, son quintos con los mismos puntos. El primer duelo entre ambas escuadras no estaba previsto en competición doméstica hasta la última jornada de la primera vuelta, fijada para el 20 de diciembre. Un choque que se antoja decisivo y al que, ahora, ambos llegarán con un buen conocimiento de su rival tras este emparejamiento copero determinante para que el sueño por seguir superando rondas en el torneo del KO que tienen ambos conjuntos.