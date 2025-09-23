Andrés Pérez, campeón regional de pitch and putt en El Maderal

Andrés Pérez Garrido se alzó campeón absoluto de "pitch and putt" de Castilla y León en la gran final del campeonato regional celebrado en el campo de golf de El Maderal donde se reunieron los 16 mejores golfistas del circuito. Una competición que se desarrolló con 36 hoyos en jornada matinal y 36 en sesión vespertina bajo la modalidad de parejas con intercambio en el intermedio para encontrar al campeón.