Fútbol / Primera RFEF
El Zamora CF, uno de los tres equipos que siguen invictos en el Grupo 1 de Primera RFEF
Tenerife y Athletic Club B son, junto con el rojiblanco, los únicos conjuntos que todavía no saben lo que es perder esta temporada
Aunque todavía no ha logrado colarse en la zona de play-off, el Zamora CF sí está incluido en el selecto grupo de equipos que todavía no saben lo que es perder esta temporada en el Grupo 1 de la Primera RFEF. Con cuatro jornadas disputadas hasta el momento, el equipo rojiblanco ha firmado tres empates (Celta B, Barakaldo y Arenteiro) y una victoria (Lugo) para sumar 6 puntos en el casillero y estar cercar de unos puestos de privilegio que, por ahora, se le han resistido.
Entre los 20 equipos del grupo hay otros dos que tampoco han caído derrotados y se mantienen invictos: el líder y gran favorito a todo, el Tenerife de Aitor Sanz, que ha hecho pleno de triunfos hasta el momento, y el Athletic Club B, que ha empezado con fuerza y acumula dos victorias y dos empates. El resto sí ha claudicado en alguna ocasión y las diferencias empiezan a verse en la clasificación, y es que, aunque todavía es pronto, hay quien ya toma posiciones. También es importante, y así lo destacan en el seno del Zamora CF, el hecho de haber dejado la portería a cero en dos ocasiones y sí preocupa algo más que en estas cuatro jornadas solo se haya visto un gol rojiblanco (ante el Barakaldo fue en propia puerta de Ropero). Ante esta situación se apela a la calidad de los futbolistas confiados en los goles llegarán porque se ha fichado mucha pólvora arriba.
- Un estafador vende un tractor por 2.000 euros a un agricultor zamorano y no se lo entrega
- Zamora pierde otro popular negocio en el centro de la ciudad
- Una de las zonas más turísticas de Zamora, en busca de trabajadores
- La otra cara del Buscyl contada por un conductor de autobús: 'A rezar
- Esta localidad de la comarca de Benavente recurre en la vía judicial el silencio de la Junta sobre una granja porcina
- Aparece un aljibe con restos de una antigua cúpula abovedada en la trasera de la Catedral de Zamora
- El Equipo de Gobierno de Pinilla de Toro denuncia actos vandálicos
- La ruta de pinchos por Zamora diseñada por ChatGPT