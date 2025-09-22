Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Zamora CF, uno de los tres equipos que siguen invictos en el Grupo 1 de Primera RFEF

Tenerife y Athletic Club B son, junto con el rojiblanco, los únicos conjuntos que todavía no saben lo que es perder esta temporada

Sergi López cabecea un balón, durante el encuentro del sábado ante el Arenteiro. | AREA 11

Paz Fernández

Zamora

Aunque todavía no ha logrado colarse en la zona de play-off, el Zamora CF sí está incluido en el selecto grupo de equipos que todavía no saben lo que es perder esta temporada en el Grupo 1 de la Primera RFEF. Con cuatro jornadas disputadas hasta el momento, el equipo rojiblanco ha firmado tres empates (Celta B, Barakaldo y Arenteiro) y una victoria (Lugo) para sumar 6 puntos en el casillero y estar cercar de unos puestos de privilegio que, por ahora, se le han resistido.

Entre los 20 equipos del grupo hay otros dos que tampoco han caído derrotados y se mantienen invictos: el líder y gran favorito a todo, el Tenerife de Aitor Sanz, que ha hecho pleno de triunfos hasta el momento, y el Athletic Club B, que ha empezado con fuerza y acumula dos victorias y dos empates. El resto sí ha claudicado en alguna ocasión y las diferencias empiezan a verse en la clasificación, y es que, aunque todavía es pronto, hay quien ya toma posiciones. También es importante, y así lo destacan en el seno del Zamora CF, el hecho de haber dejado la portería a cero en dos ocasiones y sí preocupa algo más que en estas cuatro jornadas solo se haya visto un gol rojiblanco (ante el Barakaldo fue en propia puerta de Ropero). Ante esta situación se apela a la calidad de los futbolistas confiados en los goles llegarán porque se ha fichado mucha pólvora arriba.

