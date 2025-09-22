Fútbol
El Zamora CF pone a disposición de los aficionados las entradas para el cuadrangular solidario ante Cultural, Ponferradina y Ourense
Los interesados pueden retirar sus pases por internet y en la tienda del club rojiblanco
P. F.
Quedan menos de dos días para que el Zamora CF aparque momentáneamente la Liga regular y la preparación del encuentro de este domingo ante el Mérida. La razón de este paréntesis en el trabajo diario de los rojiblancos es la disputa de un cuadrangular amistoso este miércoles en el Reino de León (20.00 horas), con presencia también de la Cultural, Ponferradina y Ourense, cuyos beneficios se destinarán a ayudar a los damnificados por los incendios que asolaron este verano varias provincias de Castilla y León y de Galicia. Los cuatro clubes, con el amparo de la Real Federación Española de Fútbol, llevan muchas semanas preparando esta cita que constará de dos partidos de 45 minutos, cuyos emparejamientos serán sorteados previamente.
Los nuevos detalles se han conocido este lunes y se confirma que la entrada es de carácter gratuito, pero será necesario retirar invitación previamente para poder acceder al estadio leonés. Desde esta mañana, tal y como informaron, está disponible la opción de retirada online en el enlace: https://cydleonesa.acyti.com/ y para poder acceder, los usuarios deberán registrarse antes de poder retirar sus entradas, un máximo de 4 por persona.
Las localidades también están disponibles, de manera física, en las sedes de los respectivos clubes, en el caso del Zamora CF en la tienda de la entidad en la plaza de Castilla y León, y, el día del partido, también se podrán conseguir en las taquillas del estadio Reino de León. Asimismo, desde el Zamora confirman que en caso de acabarse las que tienen ahora mismo, se pediría una nueva remesa.
Cómo colaborar
Las personas que quieran aportar su ayuda podrán hacerlo de las siguientes formas:
–Fila 0
• Donaciones por Bizum
Desde Caja Rural se ha habilitado el número 12566.
Para donar, basta con entrar en Bizum → “Ver más opciones” → “Enviar donación” e introducir este número.
• Donaciones por transferencia
Se ha habilitado el siguiente número de cuenta de Caja Rural:
ES24 3085 0224 8028 1976 9924
También, se ha habilitado un número de cuenta en ABANCA: ES26 2080 5257 1330 4057 5633
