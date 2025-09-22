Zamora brilla en el Campeonato de España de Travesías con cinco oros

La expedición zamorana brilló con cinco oros, dos platas y grandes cronos en el XIII Campeonato de España de Travesías disputado en Zaragoza, hasta donde se desplazaron numerosos palistas que ya ponen punto y final a una temporada en la que la provincia se ha lucido en diferentes categorías y escenarios.

Los hermanbos Pedruelo, tras lograr el oro. | CEDIDA

Comenzando con la categoría sénior se vivió el primer puesto de los hermanos Javier y Laura Pedruelo, que dominaron ampliamente la regata en K-2 Mixto. También defendiendo al Amigos del Remo, aunque en la modalidad de canoa, Javier Bernal y Marcos Antúnez subieron a lo más alto del podio, como también lo hizo Iker Gallego (San Gregorio Piragua Ciudad de Zamora en PK2. Los podios en sénior se cerraron con la magnífica segunda plaza lograda por Yolanda García y Sheila Santiago, solo superadas por el barco del Piragüismo Aranjuez.

Marina Giralda, con su compañero Iker Boe.

En cuanto a la cantera, volvió a dar señales de que este deporte está muy vivo en la provincia y tiene verdadero futuro. El Nacional de Travesías dejó un nuevo título para Ainnare García, que se impuso en Cadete K-1, que cruzó la meta en solitario tras los 7.500 metros de recorrido.

Equipo del Piragüismo Duero desplazado a Zaragoza.

Ya en júnior dobles hubo doble éxito en mixto. La zamorana Marina Giralda, junto con su compañero Iker Boe defendiendo el club Antares, se colgó la medalla de oro tras una regata que lideraron de principio a fin. Les siguieron en meta Nikol Georgieva y Mauro Galván, dupla del Piragüismo Duero que fue remontando posiciones hasta colgarse la plata.

Hubo otros buenos puestos como el cuarto puesto de Pablo Linares y Millán Álvarez, y los veteranos, que también estuvieron en tierras mañas con podio como la plata lograda por Pepe Herrador en K-1 60-64.

Equipo de Actividades Náuticas.

Podio para el Actividades Náuticas en el Campeonato de España de Barco Dragón

El Club Actividades Náuticas estuvo presente, con 18 deportistas en 5 categorías, en el Campeonato de España de Barco Dragón sobre la distancia de 500 metros celebrado en la pista de Verducido de Pontevedra, consiguiendo una medalla de plata en la categoría PD2. El equipo paleó con la fuerza y confianza de poder lograr un buen resultado, estando siempre entre las cinco primeras embarcaciones. Finalmente se alzó con la segunda plaza, con una diferencia de 20 centésimas respecto a la tercera plaza.