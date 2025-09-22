Samuel Pérez y Nerea Felipe, ganadores de la XI Carrera "Entre Palomares"

Samuel Pérez y Nerea Felipe se alzaron ganadores el pasado fin de semana de una nueva edición de la Carrera Entre Palomares, cita organizada por el Ayuntamiento de Villarrín de Campos que discurrió por los parajes cercanos de dicha localidad zamorana.

La carrera, que celebró su undécimo capítulo con notable éxito al congregar a casi medio centenar de deportistas en su categoría sénior, transcurrió sobre diez kilómetros y ofreció un gran espectáculo. Un desarrollo que aunó deporte, disfrute y compañerismo desde la disputa de las pruebas de categorías inferiores hasta la celebración de una entrega de premios que tuvo a Samuel Pérez y Nerea Felipe como protagonistas.

Samuel Pérez se alzó campeón absoluto al cruzar la línea de meta con un tiempo de 40:07 que resultó inalcanzable para Ibón Calvo, segundo a minuto y medio del vencedor, y Daniel Fernández, tercero en la llegada; mientras que, en categoría femenina, la más rápida fue Nerea Felipe (octava en la general con una marca de 46:46), en una espectacular lucha con Ana Temprano, que llegó a su zaga para ocupar el segundo peldaño de un podio que completó Rut Rodríguez.