Podio para el Actividades Náuticas en el Campeonato de España de Barco Dragón

El Club Actividades Náuticas estuvo presente, con 18 deportistas en 5 categorías, en el Campeonato de España de Barco Dragón sobre la distancia de 500 metros celebrado en la pista de Verducido de Pontevedra, consiguiendo una medalla de plata en la categoría PD2. El equipo paleó con la fuerza y confianza de poder lograr un buen resultado, estando siempre entre las cinco primeras embarcaciones. Finalmente se alzó con la segunda plaza, con una diferencia de 20 centésimas respecto a la tercera plaza. n