Podio para el Actividades Náuticas en el Campeonato de España de Barco Dragón
El Club Actividades Náuticas estuvo presente, con 18 deportistas en 5 categorías, en el Campeonato de España de Barco Dragón sobre la distancia de 500 metros celebrado en la pista de Verducido de Pontevedra, consiguiendo una medalla de plata en la categoría PD2. El equipo paleó con la fuerza y confianza de poder lograr un buen resultado, estando siempre entre las cinco primeras embarcaciones. Finalmente se alzó con la segunda plaza, con una diferencia de 20 centésimas respecto a la tercera plaza. n
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un estafador vende un tractor por 2.000 euros a un agricultor zamorano y no se lo entrega
- Zamora pierde otro popular negocio en el centro de la ciudad
- Una de las zonas más turísticas de Zamora, en busca de trabajadores
- La otra cara del Buscyl contada por un conductor de autobús: 'A rezar
- Esta localidad de la comarca de Benavente recurre en la vía judicial el silencio de la Junta sobre una granja porcina
- Aparece un aljibe con restos de una antigua cúpula abovedada en la trasera de la Catedral de Zamora
- El Equipo de Gobierno de Pinilla de Toro denuncia actos vandálicos
- La ruta de pinchos por Zamora diseñada por ChatGPT