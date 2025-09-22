Gran éxito en la jornada de puertas abiertas del Vino de Toro Caja Rural

El Vino de Toro Caja Rural, por medio de su Escuela de Atletismo, celebró este fin de semana una jornada de puertas abiertas en el Polideportivo Municipal Raquel Álvarez Polo, teniendo una gran acogida por parte de los vecinos de Toro.

Fueron cerca de 75 participantes de todos los colegios de la localidad en una jornada trascurrió entre la expectación y la novedad para la mayoría de los presentes que conocieron las diferentes especialidades del atletismo.

Se formaron varios grupos por colores y edades, que fueron pasando por las diferentes estaciones donde les esperaban los correspondientes monitores, que eran los actuales atletas del club como Medea Hernández Pérez, Rubén Revuelta Domínguez, Rodrigo Zarzuelo González, Diego Ibáñez, Pablo Hernández Graña o Gabriela Herrero, entre otros.

Así, los asistentes pudieron probar velocidad, salto de longitud, salto de altura, lanzamiento de peso y de jabalina (jabalinas de goma espuma y vortex), además de carrera con vallas con sus correspondientes adaptaciones y por último conocieron los relevos.