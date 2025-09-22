BALONMANO / Primera Nacional
Félix Mojón, entrenador del BM Zamora: "Nos ha costado mucho gestionar el partido"
Félix Mojón, descontento con su equipo, pese a la victoria contra Astillero
El entrenador del BM Zamora, Félix Mojón, lamentó la "cantidad de errores" que cometió su equipo pese a la victoria contra el Astillero: "Hemos empezado mal defensivamente pese a lo que habíamos trabajado contra Rubén Carvajal. Luego ajustamos algo pero fallábamos en ataque y creo que han sido siete postes en la primera parte. Esto nos ha generado un montón de ansiedad y también nos ha costado mucho la gestión del partido. Vamos ganando de cuatro o cinco y hemos regalado muchos balones. Creo que hay muchas cosas que generar, ofensivas, defensivas y, sobre todo, en la gestión del partido". El entrenador gallego recordó que su equipo acusó las dos o tres exclusiones seguidas, "pero no creo que ese haya sido el problema, sino que en la primera parte no estuvimos bien en defensa, fallamos muchos en ataque y la gestión en los últimos quince minutos del balón fue muy mala, hemos arriesgado demasiado en balones que no tiene ningún sentido perderlos y tenemos que corregirlo urgentemente".
Félix Mojón recordó que durante la semana, el equipo había tenido problemas con los efectivos en defensa: "Pau estaba tocado y no podía pasar por la defensa. Hemos empezado con Gigi en el "tres" pero Gigi no puede manejar pivote, le cuesta un poco y no nos salió bien. A Raúl lo poníamos para la salida del contraataque pero estaba muy atrás, muy pasivo y nos hacía falta profundidad para proteger la zona central".
El entrenador del BM Zamora destacó entre sus nuevos jugadores a Néstor, que está lesionado, y "lo echamos en falta. Jorge va muy bien pero es más lento, es un perfil distinto; Lalo ha ido rapidísimo y muy bien, y en la portería, la adaptación tiene que ser individual pero la adaptación avanaza bien".
